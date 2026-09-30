Un vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita este miércoles luego de un violento incidente dentro de la cabina de mando, que provocó una alerta de posible secuestro y una rápida respuesta de seguridad en Israel.

El Boeing 737 MAX, que transportaba a unos 180 pasajeros, despegó de Dubái alrededor de las 7:00 de la mañana. Cerca de 90 minutos después, la aeronave emitió una señal de emergencia y posteriormente el código 7500, utilizado internacionalmente para indicar una posible interferencia ilícita o secuestro, según reportó The Sun.

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La situación provocó que aviones de combate israelíes fueran enviados para escoltar la aeronave mientras esta atravesaba el espacio aéreo de la región.

El avión cambió de rumbo y terminó aterrizando de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Datos de seguimiento citados por medios internacionales mostraron además un descenso abrupto de la aeronave durante el incidente.

Pasajeros escucharon gritos y vieron sangre

De acuerdo con testimonios recogidos por medios israelíes y citados por The Sun, pasajeros escucharon gritos durante el vuelo y posteriormente observaron sangre dentro de la cabina de mando.

Una pasajera relató que, cuando se abrió la puerta de la cabina, pudo ver que uno de los pilotos había resultado herido con un cuchillo.

Otros pasajeros aseguraron que algunos viajeros ayudaron a la tripulación a controlar al presunto agresor y que hubo momentos de gran tensión a bordo.

“Rezamos. También hubo momentos en los que pensamos que no íbamos a salir con vida”, relató una pasajera, según el medio británico.

¿Qué ocurrió en la cabina?

Flydubai y autoridades israelíes confirmaron posteriormente que el avión fue desviado debido a un altercado físico entre los dos pilotos. La compañía informó que la aeronave aterrizó de manera segura en Tabuk y que todos los pasajeros estaban a salvo.

Los primeros reportes describieron el incidente como un posible intento de secuestro debido a la activación del código 7500. Sin embargo, autoridades israelíes posteriormente señalaron que no se había tratado de un secuestro convencional y que se investigaba lo ocurrido entre los miembros de la tripulación.

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Según reportes citados por The Sun, el copiloto habría apuñalado al capitán y posteriormente habría intentado tomar el control de la aeronave. Esa versión, así como las circunstancias exactas del enfrentamiento, forman parte de la investigación.

Israel activó un operativo de seguridad

La emergencia provocó una respuesta de alto nivel en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, participaron en una reunión de seguridad mientras las autoridades seguían la situación.

También se estableció un centro de comando conjunto entre la Policía de Israel y otras agencias de seguridad para responder al incidente.

Aunque inicialmente se temió que se tratara de un secuestro, las autoridades indicaron posteriormente que la situación estaba bajo control.

Todos los pasajeros permanecieron a salvo tras el aterrizaje en Tabuk. Flydubai indicó que enviaría otra aeronave para trasladarlos de regreso a Tel Aviv.

La investigación continúa para determinar exactamente qué ocurrió dentro de la cabina y qué provocó la emergencia durante el vuelo.