Gritos, sangre en la cabina y un avión que perdió miles de pies de altitud en cuestión de minutos. Así vivieron los pasajeros de un vuelo de Flydubai que se convirtió en una escena de terror cuando se desató una pelea en la cabina de mando.

El Boeing 737 Max viajaba de Dubái a Tel Aviv con unos 180 pasajeros cuando, según testimonios recogidos por medios internacionales, uno de los pilotos habría atacado con un cuchillo al otro en pleno vuelo.

Mientras la aeronave comenzaba a descender abruptamente, varios pasajeros intentaron llegar hasta la cabina. Entre quienes intervinieron había pilotos que viajaban como pasajeros y estaban fuera de servicio, incluido un piloto británico que, según The Sun, ayudó a tomar el control del avión.

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Los datos de seguimiento muestran la magnitud del momento: el avión descendió de unos 33,000 pies a cerca de 17,000 pies en aproximadamente dos minutos. Luego volvió a ganar altitud antes de realizar maniobras cerca de la frontera con Jordania y dirigirse hacia Arabia Saudita.

“Pensamos que no íbamos a salir vivos”

Los pasajeros describieron momentos de absoluto pánico.

Una de las mujeres que viajaba en el avión contó que comenzaron a escucharse gritos y que, cuando se abrió la puerta de la cabina, pudieron ver sangre.

“Vimos sangre y alguien había apuñalado al piloto con una navaja”, relató la pasajera a Channel 12, según medios que recogieron su testimonio.

La mujer aseguró que durante esos momentos los pasajeros rezaron y que hubo instantes en los que pensaron que no sobrevivirían.

Otra pasajera identificada como Noam contó que los gritos comenzaron a propagarse por la cabina mientras los viajeros comprendían que algo grave estaba ocurriendo.

“Uno de los pilotos fue apuñalado y resultó gravemente herido, y perdieron el control del avión. Comenzó a descender rápidamente”, relató.

Videos difundidos después del incidente muestran a pasajeros visiblemente alterados dentro del avión. En algunas imágenes se observa a personas heridas y manchas de sangre, mientras otros viajeros intentaban atender a los afectados.

Con el avión descendiendo y la situación fuera de control, varios pasajeros lograron llegar hasta la cabina y reducir al supuesto atacante.

De acuerdo con The Sun, dos pilotos que viajaban fuera de servicio, entre ellos el británico, intervinieron para ayudar a recuperar el control de la aeronave. Otra tripulación que se encontraba a bordo también entró en la cabina y ayudó a estabilizar el avión.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió posteriormente a quienes intervinieron.

“Saludo a estos héroes, que demostraron una extraordinaria capacidad de reacción y valentía”, afirmó Netanyahu, quien sostuvo que su intervención evitó una tragedia mayor.

Mientras ocurría todo esto, la aeronave había emitido una señal de emergencia. Posteriormente transmitió el código 7500, utilizado internacionalmente para alertar sobre un posible secuestro o interferencia ilícita.

La situación fue considerada lo suficientemente grave como para que Israel movilizara aviones de combate ante el temor de que se tratara de un secuestro.

Finalmente, el avión fue desviado hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde consiguió aterrizar de forma segura.

Los dos pilotos involucrados resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, mientras que los pasajeros permanecieron a salvo después del aterrizaje.

El primer ministro israelí afirmó que el piloto acusado de realizar el ataque había sido detenido y que las autoridades investigaban lo ocurrido.

Mientras funcionarios israelíes han planteado la posibilidad de que se tratara de un intento deliberado de estrellar el avión, Flydubai confirmó oficialmente que hubo un incidente a bordo y que el vuelo aterrizó en Tabuk. La investigación continúa para determinar exactamente qué ocurrió en la cabina y cuáles fueron las intenciones del piloto señalado.