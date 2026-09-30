El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apuntó a que uno de los pilotos del vuelo FlyDubai que sufrió un incidente este miércoles y acabó aterrizando en Arabia Saudi intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

“Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes”, afirmó el mandatario en un vídeocomunicado emitido por su oficina, en su primer mensaje tras el incidente en la aeronave.

El vuelo FZ1073 de Flydubai salió del Aeropuerto Internacional de Dubái con destino al Aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv. La aeronave, un Boeing 737 MAX 8, transportaba alrededor de 180 personas. Durante el trayecto, emitió primero el código de emergencia 7700 y posteriormente el 7500, utilizado internacionalmente para indicar una posible interferencia ilícita o secuestro.

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Un avión despega mientras otro de Flydubai está sobre la pista del Aeropuerto Internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, el 30 de septiembre de 2026. (AP Foto) ( The Associated Press )

La situación provocó que Israel activara aviones de combate. Sin embargo, reportes posteriores señalaron que la emergencia habría comenzado con un altercado entre los dos pilotos dentro de la cabina.

Datos de seguimiento de la aeronave mostraron además que el avión sufrió un descenso abrupto durante el incidente. Según FlightRadar24, pasó de unos 33,000 pies a 17,000 pies en aproximadamente un minuto antes de continuar hacia Arabia Saudita.

Finalmente, el avión fue desviado hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia. La secuencia exacta de lo ocurrido continúa bajo investigación.