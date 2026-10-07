Hammam Al-Hammami, copiloto omaní acusado de intentar estrellar un avión de FlyDubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, confesó durante un interrogatorio en Emiratos Árabes Unidos: “Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”, según informó Channel 12, citado por la agencia ANSA.

Un funcionario israelí mencionado por CBS News señaló que Al-Hammami también habría dicho que había planeado el ataque antes de ser contratado por la compañía aérea y que pretendía estrellar el avión en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Las autoridades investigan además si recibió instrucciones o colaboración de otras personas.

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BREAKING: Passenger captures terrifying moment inside Flydubai plane as flight suddenly plunges 17,000 feet amid a violent incident between pilots. Footage shows passengers running toward the cockpit. https://t.co/08HfUQioxf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 30, 2026

Capitán relató el ataque dentro de la cabina del avión

El capitán Smit Machchhar, de origen indio, contó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cómo se desarrolló la agresión. La conversación fue difundida en la tarde del sábado 3 de octubre a través de la cuenta de X del mandatario.

Inicialmente creyó que la aeronave había sufrido una falla grave, pero los golpes posteriores le permitieron comprender que estaba siendo atacado por el copiloto. Los impactos fueron tan fuertes que casi perdió la visión y comenzó a ver borroso antes de sentir que el avión descendía abruptamente.

Machchhar explicó que Al-Hammami le había pedido permiso para rezar dentro de la cabina. El capitán permaneció mirando hacia adelante por respeto, pero cuatro o cinco minutos después recibió un golpe en la nuca.

El comandante quedó tendido en el piso mientras escuchaba los gritos de los pasajeros. Al-Hammami, además, bloqueó la puerta de la cabina para impedir el ingreso de otras personas. Pese a sus heridas y desorientación, Machchhar logró levantarse, alcanzó la manija y activó el mecanismo que permitió abrirla desde el interior.

Antecedentes de Al-Hammami bajo revisión de las autoridades

Según reportes de CNN y ABC News, Al-Hammami había trabajado brevemente en Oman Air, donde comenzó su formación como piloto, pero fue apartado el año pasado por sospechas relacionadas con una posible radicalización.

Fuentes citadas por CBS News indicaron que la vigilancia del Gobierno omaní había detectado que visitaba sitios web radicales y que posteriormente fue trasladado a un cargo administrativo.

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El hombre habría renunciado a la aerolínea alrededor de 2024. También pasó un periodo en Siria y, durante su formación, habría sido encontrado con material considerado extremista. Algunas fuentes señalaron que publicó un video de aviones de la aerolínea israelí El Al en Dubái que terminaba con una imagen de Ayman al-Zawahiri, antiguo líder de Al Qaeda.

Las mismas fuentes afirmaron que después se trasladó a Dubái y FlyDubai lo contrató sin someterlo a la verificación de antecedentes del Gobierno omaní. La Universidad de Buckinghamshire New University confirmó que había completado un curso a distancia de gestión aeronáutica, aunque no realizó allí entrenamiento como piloto.

Investigación busca establecer si actuó solo

Fuentes familiarizadas con el caso indicaron a CBS News que las autoridades israelíes aún investigan si el copiloto actuó por cuenta propia o recibió apoyo o instrucciones de otras personas.

Netanyahu afirmó que el copiloto había sido sometido a adoctrinamiento radical islamista. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, describió el hecho como “un intento de atentado terrorista yihadista”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de que Al-Hammami tuviera vínculos con Irán, aunque Netanyahu sostuvo que todavía era demasiado pronto para determinarlo.

Tras el incidente, ocurrido el 30 de septiembre, Netanyahu ordenó una revisión de seguridad de los vuelos internacionales con destino a Israel. La investigación continúa para establecer los detalles sobre los antecedentes del sospechoso, su planificación y una eventual participación de terceros.