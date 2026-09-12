SEÚL, Corea del Sur. Corea del Norte lanzó el sábado múltiples misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, informaron sus países vecinos, un día después de que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón concluyeran un ejercicio militar trilateral que Pionyang considera una provocación.

Los lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte, los primeros en unas tres semanas, se produjeron mientras el país continuaba con sus exhibiciones de armamento tras rechazar la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reducir un importante ejercicio militar bilateral con Corea del Sur como gesto de buena voluntad.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur declaró que detectó los lanzamientos de varios misiles desde la zona costera oriental de Wonsan, en Corea del Norte. Precisó que los misiles volaron unos 250 kilómetros (155 millas) cada uno en dirección a las aguas orientales norcoreanas. El Estado Mayor Conjunto añadió que había reforzado su postura de vigilancia y que estaba intercambiando información detallada sobre los lanzamientos con Estados Unidos y Japón.

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El Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia surcoreana emitió un comunicado en el que instó a Corea del Norte a cesar los disparos de misiles balísticos que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El Comando del Pacífico de los Estados Unidos señaló que el evento de lanzamiento no representaba una amenaza inmediata para el territorio estadounidense ni para sus aliados. Afirmó que Estados Unidos mantiene su compromiso con la defensa del territorio nacional y de sus aliados en la región.

El viernes, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón concluyeron según lo programado su ejercicio de cinco días Freedom Edge. El Comando del Pacífico de los Estados Unidos declaró que las fuerzas armadas de los tres países “se entrenaron hombro a hombro en los dominios aéreo, marítimo y cibernético, perfeccionando la interoperabilidad que mantiene segura la región”. Mencionó maniobras marítimas, reabastecimiento aéreo de combustible, coordinación cibernética y simulacros médicos.

El ejército surcoreano declaró previamente que el ejercicio es de naturaleza defensiva y tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta conjunta frente a las amenazas nucleares de Corea del Norte.

Horas después de que comenzara el ejercicio trilateral el lunes, el ministro de Defensa norcoreano, Kim Song Gi, arremetió contra las maniobras calificándolas de “provocativas” y amenazó con tomar “contra medidas contundentes y proporcionales desde una postura de fuerza”.

El domingo, el líder norcoreano Kim Jong Un hizo un llamamiento a construir una disuasión nuclear más confiable durante una ceremonia con motivo de la botadura del segundo destructor naval del país. Corea del Norte ha afirmado que sus dos destructores pueden transportar misiles con capacidad nuclear. El segundo destructor sufrió daños durante un intento fallido de botadura el año pasado, pero fue vuelto a botar tras ser reparado.

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Kim se ha centrado en expandir su arsenal nuclear después de que la diplomacia de alto nivel con Trump colapsara en 2019. El mes pasado, Trump ordenó al Pentágono “reducir sustancialmente” el ejercicio anual Ulchi Freedom Shield con Corea del Sur. Citó lo que calificó como una buena relación con Kim, quien ha calificado dicho simulacro como un ensayo de invasión.

Sin embargo, la hermana de Kim y alta funcionaria, Kim Yo Jong, rechazó la medida de Trump, afirmando que el solo hecho de acortar el ejercicio no cambiaría su “naturaleza provocativa y agresiva”. Posteriormente, el ejército norcoreano lanzó unos 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, cumpliendo aparentemente con su amenaza previa de responder al simulacro entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Ahora, aparentemente envalentonado por los avances de su programa nuclear y el profundizamiento de sus lazos con Rusia y China, los expertos señalan que es probable que Kim intente obtener mayores concesiones de Estados Unidos en eventuales negociaciones diplomáticas. Kim Jong Un declaró a principios de este año que podría volver a las conversaciones si Estados Unidos abandona su “política hostil” hacia su país y respeta lo que denomina el estatus de Corea del Norte como estado nuclear.