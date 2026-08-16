Durante los días más calurosos del año, Corea del Sur revive cada año una de sus tradiciones más controvertidas: servir platos preparados con carne de perro. Hasta ahora.

Los del 2026 fueron los últimos que puedan saborearse en los veranos, ya que en febrero de 2027 entrará en vigor una ley histórica, sancionada en enero de 2024, para prohibir la cría, el sacrificio, la distribución y la venta de carne de perro para consumo humano.

La normativa empezará a regir tras un periodo de gracia de tres años, poniendo fin definitivo a esta tradición surcoreana.

Desde el verano de 2026, que ha resultado el más caluroso en la historia de Corea del Sur, se ha visto reducida la preparación y venta del boshintang, la sopa tradicional con carne de perro como el ingrediente principal. Su consumo está atado a los días más calurosos y es considerada como una “sopa vigorizante”.

PUBLICIDAD

Se calcula que unos 6,000 negocios se verán afectados con la prohibición; algunos han aprovechado estos tres años para adaptarse y hacer la transición a la preparación de platos con carne de chivo y cabra.

Una encuesta previa a la aprobación de la ley señaló que un 80 por ciento de la población estaba de acuerdo, lo que indica un cambio en la sociedad surcoreana.

El verano más caliente

Según informó DW, el 2 de agosto de 2026 se registró un récord de temperatura máxima en el país asiático, al alcanzar los 42.5 grados centígrados. El servicio meteorológico surcoreano, que desde 1904 lleva un registro de las temperaturas en el territorio, instó a la población a “suspender inmediatamente toda actividad al aire libre”, debido al riesgo que conllevan olas de calor tan intensas.

Según este organismo, el número medio anual de días con ola de calor en el país se ha más que duplicado en los últimos cinco años, al pasar de ocho en la década de 1970 a 19 en la actualidad, agregó en su informe DW.