Una pareja de turistas lituanos generó una ola de críticas en redes sociales tras intentar escalar el monte Rysy, el punto más alto de Polonia, llevando en brazos a su bebé de nueve meses y sin el equipo de protección necesario para este tipo de actividades de alto riesgo.

El hecho ocurrió el pasado sábado en los Montes Tatras, en la frontera entre Polonia y Eslovaquia. A pesar de las recomendaciones de guías locales y del personal del refugio Chata pod Rysami, quienes alertaron sobre las peligrosas condiciones climáticas, la pareja insistió en continuar con el ascenso.

PUBLICIDAD

Incluso, pidieron prestados crampones a otros excursionistas, pero estos se negaron por razones de seguridad. La guía polaca Szymon Stoch, junto con otra guía eslovaca, advirtió en varias ocasiones sobre el peligro extremo de la ruta y la falta de experiencia y equipo adecuado de los turistas, pero no fueron escuchados.

#Viral | 👶⛰️ Lo que debía ser una experiencia familiar terminó en un rescate de emergencia y un intenso debate global.



Una pareja lituana fue captada intentando subir el monte Rysy, la cima más alta de Polonia, con su bebé de nueve meses en brazos.



El video del rescate se… pic.twitter.com/GBv7Qc7e33 — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) October 31, 2025

A pesar de los riesgos, la pareja alcanzó la cumbre del monte Rysy, que según informes oficiales tiene 2,503 metros de altura.

Sin embargo, al intentar iniciar el descenso se dio cuenta de que no podía bajar por la inclinación, el hielo y la falta de equipo. Se negaron inicialmente a llamar a los servicios oficiales de rescate.

Ante el peligro inminente, la guía Szymon Stoch decidió intervenir: tomó al bebé en brazos y lo descendió cuidadosamente por la montaña, mientras los padres bajaron por su cuenta. Stoch aseguró que se negoció a descenso encordado con ellos por el alto riesgo de caída colectivo.