La Noche de Brujas, también conocida como Halloween, se celebra cada 31 de octubre en el mundo.

Si bien este festejo cobra mayor popularidad en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, gracias a la industria cinematográfica, las redes sociales y la cultura popular se expandió a otros países.

De acuerdo a la tradición, durante la noche de esta jornada tanto adultos como niños se disfrazan, realizan fiestas y visitan hogares en búsquedas de golosinas.

Su nombre se refiere a la frase “all hallows’ eve”, que significa “víspera de todos los santos”, dado que el 1° de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos. Esta fiesta cuenta con una estética en particular, que se encuentra relacionada con los espíritus y fantasmas. Utiliza elementos del terror, el mundo fantástico y los combina con ciertos íconos de la cultura otoñal del hemisferio norte, como las calabazas.

Por qué se celebra hoy Halloween

El origen de esta celebración se remonta al antiguo festival celta de Samhain, que se lleva a cabo cada 1 de noviembre. Se trata de una jornada religiosa pagana, que tomaba lugar en regiones del Reino Unido, Irlanda y noroeste de Francia. Consistía en una reunión que comenzaba en la noche del 31 de octubre, que tenía como objetivo dar la bienvenida a la cosecha obtenida al finalizar el verano y conmemorar el inicio de un nuevo ciclo o año. La fecha fue elegida en la mitad de la temporada del otoño, que marca las vísperas de la pronta llegada del invierno.

Durante la noche de Samhain, las personas encendían hogueras en las que se quemaba paja y se vestían con disfraces con el fin de ahuyentar a fantasmas y espíritus indeseados. Esta tradición consideraba al negro como uno de los colores principales, ya que simboliza la oscuridad y la muerte del verano. Por su parte, el naranja representa el otoño. Es por ello que actualmente se asocia estos tonos a la Noche de Brujas. Entre los siglos XV y XIX, esta festividad adoptó nuevas tradiciones como la visita de niños a hogares y la preparación de ciertas comidas para repeler espíritus.

Si bien Samhain era popular en ciertos países europeos, fue durante la Gran Hambruna de Irlanda de 1845 que arribó al continente americano. En estos años, millones de personas llegaron a Estados Unidos, donde poco a poco se comenzó a celebrar este día, hasta transformarse en una de las fechas más populares del año. Allí adoptó el nombre de Halloween e incluyó nuevos elementos de la cultura autóctona, como la frase dulce o truco, las calabazas y el maíz, producto clave de su agricultura. Con el paso de las décadas, la Noche de Brujas cobró nuevos sentidos relacionados con el terror. La industria del entretenimiento brindó mayor difusión a esta festividad, creando películas en su honor u orientadas en su temática, lo que ayudó a otorgarle un reconocimiento mundial.

Las tradiciones de la Noche de Brujas

A lo largo de los años, Halloween cobró nuevos significados y fue incorporando elementos que los diferencian de otras celebraciones. Distando de sus orígenes paganos, evolucionó hacia las reuniones sociales, la diversión, el entretenimiento y nuevas costumbres:

Tallar calabazas se ha convertido en un símbolo de la Noche de Brujas, que consiste en incluir este alimento dentro de la decoración hogareña, que suele llevar recortes de caras tenebrosas.

La frase “Dulce o truco” también conocido como “trick or treat”, es una de las actividades más populares de la noche del 31 de octubre. Es llevada a cabo mayormente por niños, quienes visitan los hogares en búsqueda de golosinas o dulces, inspirados en una tradición antigua.

Los disfraces son la principal consigna de esta noche. Si bien en sus orígenes estadounidenses estos contaban con un sentido terrorífico, actualmente es posible observar cientos de alternativas que no buscan generar sustos.

En tanto la gastronomía, existen distintas comidas populares que se consumen tanto esta noche como en las vísperas de esta festividad son las manzanas caramelizadas, platillos y bebidas saborizados de calabaza y canela, Candy Corn, barras de chocolate, bombones, caramelos y el pastel de calabaza.

La decoración es otro aspecto importante. Junto a Navidad, Halloween es una de las festividades que mayores preparativos llevan en Estados Unidos. Es posible observar casas, centros comerciales, colegios y diferentes instituciones ambientadas con la temática. Calabazas, muñecos espeluznantes, telarañas, monstruos, calaveras y esqueletos, son algunos de los elementos más utilizados.