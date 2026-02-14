El Índice Global de Innovación 2025 publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual creó una lista de ciudades innovadores, tras evaluar inversión, progreso tecnológico, patentes y capital de riesgo.

La lista también destaca cómo estas ciudades aplican inteligencia artificial, automatización y soluciones digitales en transporte, comercio y servicios urbanos.

El Índice Global de Innovación 2025, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), clasifica a los principales países y núcleos metropolitanos según criterios como inversión en investigación, desarrollo tecnológico, registro de patentes, adopción de innovaciones e impacto socioeconómico. Los 100 principales clústeres concentran más del 70% de las patentes globales y de la actividad de capital de riesgo.

Las cinco ciudades son: Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, Tokio-Yokohama, San Francisco, Pekín y Seúl.

En el primer lugar se ubica el clúster Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, en el sur de China. El país ingresó por primera vez al top 10 en 2025 y cuenta con 24 de los 100 principales núcleos del informe. La región combina pagos digitales generalizados, aplicaciones de entrega y desarrollo de hardware tecnológico.

Jamie River, residente en Hong Kong, señaló: “La colisión de lo viejo y lo nuevo crea esta extraña energía en la que nadie tiene miedo de probar cosas”. En Shenzhen, empresas como Huawei y Tencent impulsan el ecosistema tecnológico, mientras que espacios como Shenzhen Open Innovation Lab fomentan la experimentación. Leon Huang afirmó: “Este marco de apoyo permite una rápida escalada, además de experimentación”.

En segundo lugar, figura Tokio-Yokohama, que concentra más del 10% de las presentaciones internacionales de patentes.

La innovación japonesa se caracteriza por soluciones prácticas integradas en la vida diaria, como tarjetas de transporte que funcionan también para pagos y tiendas con sensores de inteligencia artificial para autopago. Dana Yao explicó: “Son de alta tecnología, pero siguen siendo tan humanas y realmente útiles”.

El tercer puesto corresponde a San José-San Francisco, conocido como Silicon Valley. El área lidera en capital de riesgo, con cerca del 7% de las operaciones globales, y presenta la mayor actividad de innovación per cápita.

Ritesh Patel, fundador de Ticket Fairy, describió el entorno como comparable al auge de las puntocom y destacó la facilidad para generar contactos y acceder a desarrollos tecnológicos antes de su lanzamiento masivo.

Pekín ocupa el cuarto lugar y sobresale por su producción científica, con el 4% de los artículos publicados a nivel mundial.

En la capital china, aplicaciones como Alipay y WeChat integran pagos, traducción y servicios diarios. Elle Farrell-Kingsley afirmó: “Todo funciona tan bien aquí, que es casi olvidable lo integrados e innovadores que pueden ser estos servicios”. También destacó la experiencia de los robotaxis Apollo de Baidu como muestra de la automatización urbana.

Seúl completa el ranking en quinto lugar, con el 5.4% de las solicitudes de patentes globales y una fuerte inversión en capital de riesgo.

La ciudad incorpora pagos sin efectivo, cerraduras digitales y tiendas automatizadas abiertas las 24 horas. Chris Oberman señaló: “El país tiene que competir a través de innovaciones y tecnología”, en referencia al impulso histórico de Corea del Sur por desarrollarse mediante la innovación.