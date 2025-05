El jueves, una columna de humo blanco saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina confirmó la elección del nuevo papa, el estadounidense Robert Prevost.

Además del nombre del próximo cardenal que dirigirá el Vaticano, los internautas han recurrido a Google para preguntarse cómo se gana la vida el mayor nombre de la religión católica: después de todo, ¿cuánto gana un papa? Conocido por su renuencia a presumir, ¿Francisco recibía algún tipo de salario?

Aunque era jefe de Estado, el papa Francisco, por ejemplo, no recibía una cantidad de dinero predefinida. En 2023, al responder preguntas de los fieles en el documental “Amén: Preguntando al papa”, el argentino dio detalles de cómo funcionaba su sustento y qué hacía para tener acceso a productos de primera necesidad.

PUBLICIDAD

19 Fotos Su elección resulta una novedad: es un cardenal joven y el primer papa proveniente de Estados Unidos.

“Cuando necesito dinero para comprar zapatos o algo, lo pido. No tengo sueldo, pero no me preocupa porque sé que me darán de comer gratis”, dijo entonces con buen humor.

Voto de pobreza

La falta de salario del papa Francisco siguió la tradición del voto de pobreza adoptado por el religioso al unirse a la Compañía de Jesús. Pero incluso si no fuera así, ningún Pontífice ha recibido jamás una suma regular a lo largo de la historia, como destacó el Vaticano en 2001 en medio de especulaciones sobre un posible pago a Juan Pablo II.

Durante el pontificado, la vivienda y la alimentación son pagadas íntegramente por la Santa Sede en beneficio del líder de los católicos. Sin embargo, corresponde al líder del Vaticano administrar un fondo para apoyar acciones e instituciones caritativas en todo el mundo.

¿Qué pasa con las pertenencias del Papa?

La partida de Francisco marca el final de un ciclo en la Iglesia Católica. Tras la muerte del Pontífice, la institución entra en un período de vacancia —un período de entre 15 y 20 días en el que el cargo permanece vacante— hasta la elección de un sucesor.

En los ritos católicos, la muerte sólo se confirma cuando el cardenal camarlengo —que administra la Iglesia durante el tiempo de la sede vacante— pronuncia tres veces el nombre bautismal del papa.

Al no haber reacción, le golpea la frente con un martillo de plata con mango de marfil. Finalmente, pronuncia la frase: “Vere Papa mortuus est” (o bien, “El papa ha muerto”).

Después de la partida del papa, varios ritos comenzaron a ser realizados por la Iglesia Católica. El apartamento del Pontífice fue desocupado y sellado con un sello de lacre. El Anillo del Pescador, símbolo del poder papal recibido al ascender al Trono de Pedro, fue destruido, señal de que el reinado había terminado.