MADRID — Cuatro estadounidenses y un canadiense se encontraban entre las 69 personas fallecidas en la colisión de trenes de alta velocidad ocurrida la semana pasada en España, según informaron las autoridades.

Hasta el momento, se ha identificado a 66 de los fallecidos, según informaron las autoridades a última hora del domingo.

La mayoría de las víctimas mortales del accidente del pasado miércoles, en el que un tren de alta velocidad chocó contra otro que se había detenido en las vías, eran ciudadanos españoles.

Entre las víctimas mortales identificadas se encuentran otros extranjeros, a saber: uno de Francia, otro de Japón, otro de Argentina, otro de México, otro de Portugal, otro de Túnez y otro de la República Checa.

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Las autoridades indicaron que tres personas seguían desaparecidas: dos australianos y un japonés.

El accidente ocurrido en la provincia de Toledo tuvo lugar apenas nueve meses después de que otra colisión, más al sur, en la misma línea Madrid-Sevilla, se cobrara la vida de 46 personas. Estas colisiones han minado la confianza en la red ferroviaria española, durante mucho tiempo elogiada por su velocidad y seguridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a llevar a cabo una investigación y a introducir mejoras para restablecer la confianza en el sistema, que el año pasado transportó a unos 45 millones de viajeros, entre ellos millones de turistas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.