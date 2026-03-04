La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó este miércoles a “poner fin de inmediato” a la “agresión de EE.UU. e Israel contra Irán y el Líbano”, a los “asesinatos políticos” y a los “ataques indiscriminados que incluyen la muerte de niños”.

Díaz-Canel aseguró en redes sociales que su país “se suma a los llamados internacionales para poner fin de inmediato al quebrantamiento del Derecho Internacional” de los ataques militares que iniciaron este sábado Washington y Tel Aviv en Oriente Medio.

Los ataques, prosiguió el presidente cubano, “han provocado la grave escalada que se registra hoy en el convulso Oriente Medio, que si no se detiene tendrá impredecibles consecuencias para todos los pueblos en la región, la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales”.

El Gobierno cubano “aboga por el respeto a la soberanía nacional e integridad territorial de todas las naciones de la región y el cese de los actos que ocasionan daños humanos y a la infraestructura civil de los Estados árabes del Golfo”.

Además, Díaz-Canel pidió “preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento”.

Los gobiernos de Cuba e Irán, fruto de sus respectivas revoluciones, han sido estrechos aliados políticos durante décadas.