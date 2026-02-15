LA HABANA, Cuba. La feria anual de puros de Cuba, programada para la última semana de febrero, fue pospuesta, informaron los organizadores el sábado, debido a que la isla enfrenta apagones y una grave escasez de combustible a causa del embargo petrolero estadounidense.

En un comunicado, la empresa organizadora de la feria, Habanos S.A., indicó que decidió posponer el emblemático evento para “preservar su alto nivel de calidad”. Habanos S.A., empresa conjunta entre la empresa estatal Cubatabaco y la firma internacional Altadis, ostenta el monopolio mundial de la venta de puros cubanos.

Cada año, la compañía organiza el Festival del Habano, un evento clave para los aficionados y distribuidores de puros de todo el mundo, donde los asistentes visitan plantaciones de tabaco, participan en subastas y presencian lo último en artesanía.

El comunicado de Habanos S.A. no fijó una nueva fecha para la 26.ª edición de la feria.

El año pasado, el evento cerró con una subasta en la que se pagaron 18 millones de dólares por un lote de codiciados puros hechos a mano. La compañía también reportó el año pasado ventas récord de 827 millones de dólares.

Varios eventos culturales, incluyendo una feria del libro, se han pospuesto en Cuba este mes, ya que la isla enfrenta la escasez de combustible y los apagones más graves en años.

A finales de enero, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que vendiera petróleo a Cuba, mientras Washington presionaba aún más a los líderes comunistas de la isla para que implementaran reformas políticas y económicas.

Cuba importa alrededor del 60% de su suministro energético y durante mucho tiempo dependía de Venezuela y México para obtener gran parte de su petróleo.

Sin embargo, los envíos desde Venezuela se cancelaron en enero tras la destitución del entonces presidente de ese país, Nicolás Maduro, en una redada militar estadounidense, medida que también resultó en una mayor supervisión estadounidense sobre la industria petrolera venezolana.

Los envíos desde México se detuvieron a mediados de febrero tras la amenaza arancelaria de Trump.

A principios de esta semana, tres aerolíneas canadienses cancelaron vuelos a Cuba después de que el gobierno de la isla anunciara que no habría combustible para aviones que buscaran reabastecerse en los aeropuertos cubanos. Otras aerolíneas mantuvieron sus vuelos a la isla, pero reabastecerán sus aviones con escalas en República Dominicana.

La escasez de combustible también ha afectado al turismo en la isla, con algunas agencias cancelando viajes debido al cierre de algunos hoteles por parte del gobierno y la reubicación de turistas en un intento por ahorrar electricidad.

Tabacuba, empresa tabacalera estatal, lamentó el aplazamiento de la feria de tabaco de este año en un comunicado, explicando que se debía a la compleja situación económica que enfrenta el país, como resultado del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.