LA HABANA (AP) - Dos buques de la Armada de México cargados de ayuda humanitaria atracaron el jueves en Cuba, en momentos en que el bloqueo estadounidense agudiza la crisis energética de la isla.

Los barcos llegaron dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, lo que llevó a la isla en los últimos días a racionar la energía.

El gobierno mexicano ha informado de que un barco transporta unas 536 toneladas de alimentos, entre ellos leche, arroz, frijoles, sardinas, productos cárnicos, galletas, atún enlatado y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. El segundo barco transporta algo más de 277 toneladas de leche en polvo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que mientras se lleven a cabo las maniobras diplomáticas para reanudar el suministro de petróleo, se enviará ayuda humanitaria. Dijo el jueves que en cuanto regresen los barcos, “enviaremos más apoyo de diferentes tipos”.

“Hemos manifestado tanto al Departamento de Estado como a la Embajada de Estados Unidos en México que México está haciendo todo lo posible para propiciar un diálogo que, en el marco de la soberanía de Cuba... cree las condiciones para un diálogo pacífico y asegure que Cuba, sin que ningún país le imponga sanciones, pueda recibir petróleo y sus derivados para sus operaciones cotidianas”, dijo.

Antes del anuncio de Trump, la petrolera estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, ya había suspendido en enero los envíos de crudo a Cuba, aunque no ha aclarado los motivos de esa decisión.

Cuba dependía en gran medida de los envíos de petróleo procedentes de Venezuela, que se interrumpieron cuando Estados Unidos atacó el país sudamericano a principios de enero y detuvo a su líder.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha calificado las amenazas de Trump de “bloqueo energético” y ha dicho que afecta al transporte, los hospitales, las escuelas, el turismo y la producción de alimentos.

Las autoridades de aviación cubanas advirtieron a las aerolíneas a principios de esta semana que no hay suficiente combustible para que los aviones reposten en la isla. El lunes, Air Canada anunció que suspendía sus vuelos a Cuba, mientras que otras aerolíneas anunciaron retrasos y escalas en la República Dominicana antes de continuar los vuelos a La Habana. Se espera que los recortes de combustible supongan otro golpe para la otrora próspera economía turística de Cuba.

Cuba también ha reducido el horario bancario y suspendido los actos culturales, mientras que las empresas distribuidoras de combustible han dicho que las ventas sólo se harán en dólares y se limitarán a 20 litros (5.28 galones) por usuario.

Además de los severos apagones, las autoridades cubanas señalan que las sanciones estadounidenses, que aumentaron bajo el segundo mandato de Trump, costarán al país más de 7,500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

La periodista de Associated Press Fabiola Sánchez en Ciudad de México contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.