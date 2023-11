Jan Yunis, Franja de Gaza. Al menos 30 bebés prematuros fueron evacuados el domingo del principal hospital de Gaza y serán trasladados a instalaciones en Egipto, según dijo el Ministerio de Salud del territorio. Decenas de pacientes más en estado grave seguían varados en el hospital, días después de que fuerzas israelíes entrasen en el complejo.

La situación de los recién nacidos en el hospital de Shifa había llamado la atención del mundo tras la publicación de imágenes de médicos tratando de que los pequeños no se enfriaran. Un corte de electricidad había desconectado las incubadoras y otros equipamientos, y la comida y los suministros médicos se acababan mientras las fuerzas israelíes combatían a milicianos palestinos fuera del hospital.

PUBLICIDAD

Un equipo de la Organización Mundial de la Salud que visitó el hospital de Shifa el sábado dijo que había 32 bebés en situación muy grave, así como pacientes de traumatología con graves infecciones en sus heridas y otros con lesiones de médula espinal que no podían trasladarse.

Medhat Abbas, vocero del ministerio, confirmó la evacuación en una llamada con The Associated Press, sin dar más detalles. En un principio no había comentarios de la OMS y no estaba claro si todos los bebés habían sido evacuados.

En un reflejo del riesgo de los desplazamientos dentro del enclave costero, Médicos Sin Fronteras, dijo que un convoy de empleados y sus familiares había recibido disparos en Ciudad de Gaza el sábado. Un familiar de un empleado murió y otra persona resultó herida, según el grupo.

Unas 2,500 personas desplazadas, pacientes que podían moverse y personal médico dejaron el complejo el sábado por la mañana, según la Organización Mundial de la Salud. Veinticinco trabajadores seguían en el recinto con los pacientes.

“Los pacientes y el personal de salud con los que hablamos estaban aterrados por su salud y seguridad y suplicaron una evacuación”, dijo la agencia, que describió Shifa como una zona muerta.

Hace mucho que Israel afirma que Hamás tiene un amplio centro de mando bajo y dentro del hospital de Shifa, dentro de sus acusaciones de que los combatientes utilizan a los civiles como cobertura. Ha descrito el lugar como un objetivo clave en su guerra para poner fin al control de los milicianos sobre Gaza tras su amplio ataque al sur de Israel hace seis semanas, que dejó unos 1.200 muertos y desencadenó la guerra.

PUBLICIDAD

Hamás y el personal del hospital niegan las acusaciones, y los críticos han señalado al hospital como un símbolo de que Israel pone en peligro a los civiles de forma imprudente. Miles de personas han muerto en ataques israelíes, y el asediado territorio sufre una grave escasez de comida, agua, medicamentos y combustible.

Tropas israelíes que se han desplegado en el hospital y registraron sus terrenos durante días dijeron que habían encontrado armas y mostraron a reporteros la entrada a un túnel. AP no pudo verificar de forma independiente los hallazgos israelíes.

Ataques en el norte y en el sur

En otros lugares en el norte de Gaza, docenas de personas murieron en el campo de refugiados de Jabaliya cuando lo que los testigos describieron como un ataque aéreo israelí golpeó un abarrotado refugio de Naciones Unidas el sábado.

“Las escenas eran espeluznantes. Cadáveres de mujeres y niños en el suelo, otros pidiendo auxilio a gritos”, relató por teléfono Ahmed Radwan, uno de los heridos. Fotos de la AP en el lugar muestran a más de 20 cadáveres envueltos en sábanas ensangrentadas.

Las fuerzas israelíes, que habían reiterado a los palestinos que abandonaran el norte de Gaza, se limitaron a decir que sus tropas operaban en la zona “con el objetivo de atacar a terroristas”. Las fuerzas israelíes rara vez comentan bombardeos específicos.

La noche del sábado al domingo se reportaron choques en el campo de Jabaliya. “Había ruido constante de fuego, disparos y proyectiles de tanques”, dijo por teléfono Yassin Sharif, que se refugiaba en un hospital gestionado por la ONU en el campo. “Fue otra noche de terror”.

PUBLICIDAD

En el sur de Gaza, un ataque israelí golpeó un edificio residencial cerca de la localidad de Jan Yunis el sábado y mató al menos a 26 palestinos, según un médico en el hospital donde se tomaron los cuerpos.

MSF dijo que sus empleados y sus familias intentaban evacuar el norte de Gaza el sábado en un convoy claramente identificado, pero se dieron la vuelta cuando sonaron disparos en un abarrotado control de carretera israelí. La caravana fue atacada a su regreso, indicó el grupo, que no identificó a los agresores.

Más de 11,500 palestinos han muerto, según las autoridades de salud palestinas. Otros 2,700 están desaparecidos y se cree que quedaron sepultados por los escombros. El conteo no distingue entre civiles y combatientes, e Israel dice que ha matado a miles de milicianos.

Unas 1,200 personas han muerto en el lado israelí, la mayoría civiles asesinados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre, en el que el grupo se llevó a unos 240 cautivos de vuelta a Gaza. El ejército dijo que 52 soldados israelíes han muerto.

Hamás ha liberado a cuatro rehenes, Israel ha rescatado a uno y los cuerpos de dos se encontraron cerca de Shifa en una zona donde hubo intensos combates.