El pasado lunes 2 de marzo, en horas de la tarde, se confirmó la captura de un joven de 19 años en Fortaleza, en el estado de Ceará, en Brasil, tras ser señalado como el presunto responsable de matar a 100 perros durante una transmisión en vivo.

De acuerdo con lo revelado por algunos medios locales, el sospechoso grababa los crímenes y, posteriormente, los difundía a través de algunas plataformas digitales.

Estas acciones permitieron que el Núcleo de Observación y Análisis Digital (NOAD) rastreara el servidor utilizado para las emisiones.

Según informaron las autoridades locales, tras un exhaustivo monitoreo de redes sociales, lograron identificar la ubicación exacta del ciudadano para proceder con el arresto.

Sin embargo, los agentes descubrieron que la crueldad animal no era el único delito de este sujeto, ya que también se inició una investigación por inducir a adolescentes a autolesionarse mediante contenidos digitales.

Durante el operativo, la policía incautó varios teléfonos celulares y una computadora portátil, elementos que serán clave para determinar si existen otras personas involucradas con los hechos o si él actuaba solo.

Luego del arresto, el jefe de policía de São Paulo, Artur Dian, señaló ante la prensa que el joven fue detenido por asesinar y maltratar animales “prácticamente todas las mañanas”.

Esta es la pena que podría enfrentar

La gravedad del caso ha despertado las alertas en las autoridades brasileñas, debido a la peligrosidad que representa el detenido. En cuanto a la protección de los animales, en Brasil rige la Ley Sansão, promulgada en 2020, la cual endureció las penas para quienes maltraten, lesionen o mutilen perros y gatos.

En ese sentido, las autoridades sostienen que, conforme a la norma, las personas que cometen estos actos serán sometidas a condenas que van desde los dos hasta los cinco años de prisión.

No obstante, este tipo de delitos también pueden ser sancionados con multas económicas y la prohibición definitiva de tener mascotas bajo su cuidado en el futuro.