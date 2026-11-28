Dos ataques con explosivos registrados hoy, viernes, en Colombia dejaron al menos un policía muerto y otros cuatro heridos, informó el presidente Abelardo de la Espriella.

Los atentados ocurrieron en medio de una escalada violenta en gran parte del país con el uso de artefactos explosivos, usualmente perpetrados por grupos armados ilegales contra los cuales el mandatario conservador ha prometido “mano de hierro”.

El primer ataque se registró en la mañana en el municipio de Los Patios, en la frontera con Venezuela, donde fueron activados explosivos en una carretera cuando pasaba una patrulla de la policía. El presidente indicó que cuatro agentes resultaron heridos y se encuentran estables.

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“He ordenado que la ofensiva aumente para identificar, perseguir y capturar a los responsables de esta acción criminal. No vamos a permitir que el ELN ni ninguna otra estructura terrorista impongan su voluntad mediante explosivos y sangre”, aseguró De la Espriella en X.

En la frontera con Venezuela operan tanto la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), alzada en armas desde 1964, como las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), formadas por quienes no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.

La zona ha sido blanco de ataques recientes, el último registrado en Cúcuta, la capital del departamento y de la que forma parte Los Patios como área metropolitana. El lunes fue atacada con drones con explosivos la estación de policía en Cúcuta y causó heridas a tres civiles, incluido un bebé. El ELN reivindicó el ataque.

Nuevo ataque con drones en el norte de Colombia

El segundo ataque del viernes se perpetró en el municipio de Arenal, ubicado en el departamento de Bolívar, en el norte del país.

El presidente informó que fue atacada la estación de policía de ese municipio con drones, lo que cobró la vida del agente Óscar Mauricio Díaz.

La policía indicó en X que activó las capacidades de inteligencia e investigación para identificar y capturar a los presuntos responsables.

“Atacar a nuestra fuerza pública es atacar a Colombia y no vamos a retroceder ante el narcoterrorismo, seguiremos la ofensiva para acabar con esa plaga de una vez por todas”, dijo De la Espriella tras dar sus condolencias a la familia del policía muerto.

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Capturas en Cartagena tras toma de rehenes

En tanto, las autoridades activaron una operación en Cartagena, en el norte del país, luego de que asaltantes tomaran 87 ciudadanos como rehenes en un supermercado de la ciudad durante 17 horas mientras exigían un millonario pago.

Al menos 63 personas fueron capturadas en la operación y se decomisaron armas, municiones y drogas, de acuerdo con un comunicado de la presidencia difundido el viernes.

“Que los bandidos no se equivoquen: he dado instrucciones claras a nuestra fuerza pública y tienen mi respaldo absoluto para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los cartageneros”, aseguró De la Espriella.

La toma de rehenes en un supermercado inició el martes y culminó en la madrugada del miércoles con el rescate de los rehenes en un operativo de fuerzas especiales. Las autoridades capturaron a dos presuntos asaltantes y uno más resultó muerto.