Londres. Los servicios de emergencia acudieron al lugar de una colisión registrada el viernes entre dos trenes al norte de Londres, y fotos publicadas en redes sociales mostraban a víctimas con vendajes alrededor de la cabeza.

Los trenes colisionaron al sur de la localidad de Bedfordshire en líneas que conectan la estación St. Pancras en el centro de Londres con comunidades en el centro de Inglaterra. Los equipos de Bedfordshire Fire and Rescue acudían al lugar del incidente, reportado a las 6:45 de la tarde. Los servicios de emergencia no han difundido por el momento ninguna información sobre víctimas.

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“Sentí como si hubiera estado en una explosión de bomba”, dijo a la BBC Peter Knapp, quien viajaba en el vagón delantero de uno de los trenes involucrados en la colisión.

Describió haber visto “rostros ensangrentados”, personas con lo que parecían ser piernas rotas y “humo por todas partes”. También describió haber visto ambulancias, camiones de bomberos y policía en el lugar.

Imágenes de las secuelas parecían mostrar dos trenes dañados que aún estaban sobre las vías. El periódico The Times of London publicó que el personal del hospital de Bedford había sido alertado para posiblemente esperar hasta 50 personas heridas.