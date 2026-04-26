Londres. La legendaria barrera de las dos horas en el maratón fue superada, oficialmente, en un logro deportivo antes inconcebible.

No por un corredor, sino por dos.

En un hito de la historia del deporte, el keniano Sabastian Sawe ganó el Maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos el domingo, pulverizando el récord mundial masculino anterior por unos asombrosos 65 segundos .

“Lo que llega hoy no es solo para mí” , dijo Sawe, de 29 años ,“sino para todos nosotros hoy en Londres”.

Apenas 11 segundos más atrás estaba el etíope Yomif Kejelcha, quien -corriendo su primer maratón- también completó el recorrido de 42.2 kilómetros en menos de dos horas.

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Completando el podio estaba Jacob Kiplimo, de Uganda, quien superó por siete segundos el anterior tiempo récord mundial -establecido por el keniano Kelvin Kiptum en Chicago en 2023- al terminar en 2:00:28.

En una imagen emocionante, Sawe corrió más rápido a medida que avanzaba el maratón, cubriendo la segunda mitad de la carrera en 59 minutos y 1 segundo. Se separó de Kejelcha después de 30 kilómetros y luego hizo su escapada en solitario en los dos últimos kilómetros, con un sprint hacia la meta en The Mall entre fuertes ovaciones.

Sawe, quien retuvo su título en Londres, dijo que fue un “día para recordar para mí” y dio las gracias a la enorme multitud que se alineó en las calles de la capital británica para presenciar lo que podría considerarse una hazaña que marca el pico del logro físico humano.

“Creo que ayudan mucho “, dijo, “porque si no fuera por ellos no sientes que eres tan querido... con ellos llamando, te sientes tan feliz y fuerte”.

Bajar de dos horas ya se había hecho antes -extraoficialmente

Romper las dos horas en un maratón se venía gestando desde hace mucho tiempo -y ya se había hecho antes.

Sin embargo , cuando Eliud Kipchoge -el gran fondista keniano- logró la hazaña en Viena en 2019, fue en una carrera especialmente diseñada llamada el “Desafío 1.59” que fue organizada por el multimillonario británico Jim Ratcliffe en condiciones favorables , en un circuito de 6 millas (9.6 kilómetros), y usando conejos relevistas.

Eso significó que no se clasificó como un escenario oficial de carrera, por lo que el tiempo de Kipchoge de 1:59:40 no entró en el libro de récords.

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En cualquier caso, Sawe superó ese tiempo por 10 segundos en un recorrido mayormente llano por Londres en condiciones secas y soleadas.

“Los postes de la portería literalmente acaban de moverse para el maratón”, dijo Paula Radcliffe, exganadora del Maratón de Londres, durante los comentarios de la carrera para la BBC.

A comienzos de siglo, el mejor tiempo del mundo para el maratón masculino era 2:05:42, establecido por Khalid Khannouchi en Chicago en 1999.

Khannouchi rebajó su propio récord en cuatro segundos en 2002 -la última vez que el maratón masculino más rápido se corrió en Londres- y se ha ido reduciendo gradualmente durante los últimos 24 años por una sucesión de corredores kenianos y etíopes, incluidos Haile Gebrselassie, Wilson Kipsang, Kipchoge y, más recientemente, Kiptum.

Assefa gana el maratón de mujeres en solitario más rápido de la historia

También se estableció un récord en la carrera femenina, donde la etíope Tigst Assefa se escapó a falta de unos 500 metros para ganar en 2:15:41 y defender el título con el tiempo más rápido de la historia en un maratón de mujeres en solitario.

Tigst Assefa ( Ian Walton )

Sin embargo, fue 16 segundos más lento que el récord del recorrido establecido por Radcliffe en 2003 cuando fue una carrera mixta.

La keniana Hellen Obiri quedó 12 segundos atrás en segundo lugar con un mejor tiempo personal en su debut en Londres y su compatriota Joyciline Jepkosgei fue tercera, dos segundos más atrás. Fue la primera vez que tres mujeres corrieron un maratón por debajo de 2 horas y 16 minutos.

“Grité cuando terminé porque sabía que estaba rompiendo el récord mundial”, dijo Assefa.

“Me sentí mucho más saludable hoy y he trabajado muy duro en mi velocidad y todo mi entrenamiento ha dado sus frutos.”

Doblete suizo en las carreras en silla de ruedas

En las carreras en silla de ruedas hubo un doblete suizo, con Marcel Hug imponiéndose para un sexto título masculino consecutivo -y el octavo en total- y Catherine Debrunner venciendo a Tatyana McFadden en un final cerrado para defender el título.