Los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón aseguraron el sábado su segundo campeonato consecutivo al ganar la medalla de oro en el relevo 400 metros combinados con Siul Ayala, Gabriel Castro, Diego Alvarado y Rodolfo Falcón.

Las Justas de Natación se celebraron en el Natatorio de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Mayagüez.

La puntuación final fue 204-202 sobre la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR). Ambos equipos llegaron a los cajones de salida empatados con 194 puntos.

Kelvin Mirabal, Fernando Barahona, Derek Almanzar y Joaquín Bonafe subieron al podio para recibir la medalla de plata, mientras que los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) -Kaiser Ruiz, Iván Bernal, Raymer Álvarez y Esteban Ortiz- se quedaron con el bronce.

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“Me quito el sombrero ante todos mis muchachos. Cumplimos con darle los cuatro campeonatos a la universidad: dos de piscina corta y ahora las Justas. Fue un año difícil, pero lo pudimos lograr. Mis felicitaciones a todos mis atletas”, expresó el entrenador de Sagrado, Fernando Delgado.

La tercera posición global fue para los Tarzanes de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, con 158 puntos. El atleta más valioso de la competencia fue Reiner Álvarez, de la Universidad Ana G. Méndez.

Para Falcón, quien tuvo en sus manos cerrar el relevo 400 metros combinados y sellar el campeonato con 199 puntos, la mente estuvo siempre en sus compañeros para dar cada braseada dorada.

“Pensé en mis compañeros. Era lo único. Ahora estamos celebrando juntos”, dijo el atleta de nacionalidad cubana y olímpico en París 2024.

En las féminas, las Delfinas de Sagrado recuperaron el campeonato con una ventaja sólida. Derrotaron a las pasadas campeonas Taínas de la UAGM con puntuación de 267-173.50.

La segunda posición fue para las Tigresas de la UIPR, con 234 puntos.

En esta ocasión, la atleta más valiosa fue Daniela Pacheco, quien rompió dos récords para las Delfinas.

“Me disfruto mucho competir por Sagrado y por mi Venezuela. Lo logramos otra vez. Estoy muy feliz por mi equipo”, expresó Pacheco.