Las Cangrejeras de Santurce vencieron el sábado por segunda noche consecutiva a las Leonas de Ponce en el segundo partido de la final de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

Los marcadores del triunfo fueron 25-15, 27-25 y 25-22.

El tercer partido de la serie se jugará el lunes en el Coliseo Roberto Clemente, hogar de las Cangrejeras, a las 8:12 p.m.

La ofensiva santurcina se repartió entre Madison Kingdon con 16 puntos, Helena Grozer con 15 unidades, Andrea Rangel con 12 tantos y Neira Ortiz con 10.

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Por Ponce, que no contó con Sherridan Atkinson ni Raymariely Santos por molestias físicas, Stephanie Enright lideró con 14 puntos. Claire Chaussee aportó 13 y Nataly García sumó otros 12.

“Obviamente sabemos que tenemos las bajas de Raymariely y Sherridan, que son jugadoras muy importantes para nosotras. No obstante, hoy (sábado) salimos a batallar contra un gran equipo. Con o sin ellas, podemos competir y obtener la victoria. Se trata de uno, dos o tres ajustes, pero sabemos que podemos estar ahí batallando”, expresó la líbero ponceña Valeria León tras la derrota de las Leonas.

En las estadísticas colectivas, Santurce dominó 49-44 en ataques, 8-6 en bloqueos, 4-1 en servicios directos, 48-47 en defensas y 11-10 en asistencias. Las Leonas fueron superiores en pases con 39-26.

Aunque el primer set fue de dominio santurcino, el segundo y el tercero exigieron el máximo de ambos sextetos. Con ventaja de dos sets a cero, las Cangrejeras tuvieron que resistir la reacción de unas Leonas que se negaban a ceder ante más de 3,000 fanáticos que llenaron el Pachín.

Santurce tomó el segundo tiempo técnico 16-14 con ataque positivo de Andrea Rangel, y más adelante amplió 19-16 con otro remate de la mexicana. Pero Ponce respondió con un avance de 6-3, impulsado por dos ataques consecutivos de Enright y un error ofensivo de Kara McGhee por el centro, igualando la pizarra a 22.

Las Cangrejeras cerraron el parcial y el partido con un rally de tres puntos.

Sobre la posibilidad de barrer la serie, Debora Seilhamer fue enfática.

“No, no, no. Todos los juegos van a ser luchados. Aunque han terminado en tres parciales, cada set ha sido fuerte. No nos podemos administrar ni confiar en ningún momento”, comentó la líbero de las Cangrejeras.