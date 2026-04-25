La serie final del sóftbol femenino de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) comenzará este domingo a las 6:00 p.m. en el parque Hermes Acevedo, con el duelo entre las Taínas de la Universidad Ana G. Méndez y las Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.

Ambos equipos llegan con marca idéntica de 11-1 en la temporada regular y buscan el campeonato en una serie pactada a un máximo de tres partidos. La UAGM defiende el título, mientras Río Piedras intenta poner fin a una sequía que se extiende desde 2008.

Las Taínas avanzaron a la final tras eliminar a la Pontificia Universidad Católica, en tanto las Jerezanas aseguraron su pase al superar a la UPR de Humacao.

El segundo encuentro de la serie está programado para el martes, y de ser necesario, un tercer partido se celebrará el miércoles, ambos también a las 6:00 p.m. en Mayagüez. El partido por la medalla de bronce se disputará el lunes.

Previo al inicio de la final, se realizará un homenaje a jugadoras y dirigentes que participaron en el debut del sóftbol femenino en la LAI hace 50 años. La entrada a todos los encuentros será libre de costo.