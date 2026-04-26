El Equipo Caribe revalidó su dominio en el Juego de Estrellas 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A al imponerse con resultado 7-5 sobre el Equipo Atlántico el sábado en el Estadio Pedro “Perucho” Cepeda de Cataño.

Es el quinto año consecutivo que domina el equipo compuesto por el seleccionado de las secciones Este, Sureste, Central y Sur. Fue la primera vez que Cataño albergó el evento estelar del torneo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), con el apoyo de la franquicia de los Lancheros y el Municipio Autónomo de Cataño. La jornada incluyó la sexta edición del Juego Leyendas de Nuestro Béisbol, que reúne a 60 exjugadores destacados de la Doble A.

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El equipo Caribe tomó ventaja definitiva en la parte alta de la séptima entrada con un ramillete de tres anotaciones, luego de encontrarse abajo 5-3 en la pizarra. Nelson Molina, de los Toritos de Cayey, acercó a su equipo con un hit remolcador de una carrera, y más adelante Melvin Reyes, de los Maratonistas de Coamo, conectó el imparable que impulsó dos vueltas para empatar y darle la delantera al Caribe.

La ofensiva ganadora también contó con cuadrangulares de Dilan Rosario, de los Halcones de Gurabo y Kenen Irizarry, de los Criollos de Caguas. Rosario fue escogido el Jugador Más Valioso del encuentro al batear de 3-2, con dos carreras empujadas y dos anotadas.

En el aspecto monticular, Rubén Ramírez, de los Mulos de Juncos, fue seleccionado como el lanzador más destacado al trabajar dos entradas con tres ponches, sin anotaciones. El relevista Harold Cortijo, de los Cocoteros de Loíza, se apuntó la victoria y Luis González, de los Criollos, logró el salvamento con dos ponches en la novena entrada.

Por el Equipo Atlántico, Jaime Ayende, de los Tigres de Hatillo, cargó con la derrota. Mientras Jesmuel Valentín, de los Titanes de Florida, remolcó tres de las cinco carreras de su novena con un cuadrangular.

Homenajes especiales

La FBPR dedicó el Juego de Estrellas a Guillermo Montañez, destacado exjugador de Cataño en la Doble A, integrante del Equipo Nacional de 1965, de las Grandes Ligas y del béisbol profesional.

Previo al encuentro, también se rindió un reconocimiento especial al estelar lanzador de los Cariduros de Fajardo, Jean Félix Ortega, por haber ingresado al club de las 90 victorias. De igual forma, fue reconocido el lanzador José Vélez, de los Lancheros de Cataño, quien este año protagonizó un no hit-no run en una victoria sobre los Montañeses de Utuado.

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Ambos jugadores recibieron afiches conmemorativos entregados por el presidente federativo, doctor José Daniel Quiles.

Equipo Cano García gana Juego de Leyendas

Más temprano en la tarde se celebró la sexta edición del Juego de Leyendas de Nuestro Béisbol, que reunió a 60 exjugadores destacados de la Doble A.

El equipo Cano García dominó cómodamente 10-2 al equipo Roberto Lugo, con cuatro carreras empujadas y tres imparables de José Juan Collazo, quien fue escogido el Jugador Más Valioso del partido.

Orville Batista se llevó la victoria, mientras Heriberto “El Zorro” Bermúdez cargó con la derrota. También sobresalió Luisito Ramos, quien bateó de 4-3 con tres carreras anotadas.

Meléndez y Feliciano dominan competencias

En las competencias prejuego, Kevin Meléndez, de los Gigantes de Carolina, ganó la competencia de receptores y recibió un premio de $200.

Por su parte, Jay Feliciano, de los Tigres de Hatillo, fue el ganador de la competencia de cuadrangulares con cinco vuelacercas, llevándose un premio de $400. Los premios fueron otorgados por la FBPR.