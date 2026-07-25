Los tres pilotos de un vuelo de British Airways que cubría la ruta entre Hyderabad, India, y el aeropuerto de Heathrow, en Londres, sufrieron una presunta intoxicación alimentaria durante un trayecto de más de diez horas.

Uno de ellos quedó incapacitado a 30,000 pies de altura y debió recibir oxígeno, aunque la aeronave completó el vuelo sin incidentes, según informó la compañía.

El incidente ocurrió a bordo de un Boeing 777 durante un vuelo de aproximadamente diez horas y media. Según la información difundida por British Airways, el primer oficial comenzó a sentirse mal cuando el avión se encontraba en crucero, por lo que no pudo continuar desempeñando sus funciones y necesitó oxígeno suplementario.

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Los otros dos pilotos, que también presentaron síntomas, continuaron al mando de la aeronave hasta completar el trayecto y aterrizar con normalidad en el aeropuerto de Heathrow, en Londres.

British Airways asegura que la seguridad del vuelo no estuvo comprometida

La aerolínea afirmó que el episodio no representó un riesgo para los pasajeros. En un comunicado citado por ‘Daily Mail’, la compañía señaló: “Durante el vuelo, uno de nuestros pilotos se sintió indispuesto. De acuerdo con los procedimientos establecidos, la aeronave continuó su vuelo sin incidentes hasta su destino y aterrizó con normalidad”.

British Airways añadió: “La seguridad de nuestros clientes y de nuestra tripulación es siempre nuestra máxima prioridad y en ningún momento se vio comprometida la seguridad del vuelo”.

Investigan el origen de la presunta intoxicación

Tras el aterrizaje, los tres pilotos presentaron informes de seguridad aérea y fueron sometidos a evaluaciones médicas. Los profesionales solicitaron muestras para intentar determinar el origen de la presunta intoxicación alimentaria.

Antes del vuelo, los tripulantes habían compartido el desayuno en el hotel donde se hospedaban en Hyderabad y también consumieron agua embotellada suministrada por un proveedor externo. Hasta el momento no se confirmó qué provocó el cuadro.

Revisión del alojamiento de la tripulación

El episodio generó preocupación en la Asociación Británica de Pilotos de Líneas Aéreas (Balpa). Según ‘GB News’, fuentes del sindicato indicaron que se habían registrado “docenas” de quejas relacionadas con las condiciones de higiene del hotel utilizado por la aerolínea para alojar a sus tripulaciones durante las escalas en Hyderabad.

British Airways confirmó que evalúa alternativas de alojamiento para su personal en esa ciudad. La empresa indicó: “El bienestar de nuestros compañeros es nuestra máxima prioridad y estamos revisando el alojamiento de la tripulación en esta ubicación tras algunos informes aislados de enfermedad”.