Momentos de terror vivieron los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Ryanair luego de que una de las ventanas de la aeronave se desprendiera poco después del despegue, provocando una despresurización que obligó al piloto a regresar de inmediato al aeropuerto.

El incidente ocurrió la mañana del viernes 10 de julio, cuando el avión cubría la ruta entre Tesalónica, Grecia, y Memmingen, Alemania.

En un comunicado enviado a People, la aerolínea confirmó que la tripulación decidió regresar al aeropuerto tras detectar que una ventana del área de pasajeros se había desprendido durante el vuelo.

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“El avión aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal”, indicó Ryanair, que añadió que una persona requirió atención médica una vez la aeronave tocó tierra.

Mientras tanto, la Autoridad de Aviación Irlandesa (IAA) informó que ya tiene conocimiento del incidente y colaborará con las autoridades de Grecia y Malta para esclarecer las causas de lo ocurrido.

Testigos relatan momentos de angustia

Una pasajera, cuya identidad no fue revelada, contó a Radio Tesalónica que la mayoría de los viajeros dormía cuando escuchó un fuerte estruendo.

Según su relato, el ruido fue similar al de un neumático explotando y, segundos después, se desplegaron automáticamente las mascarillas de oxígeno.

“Las mascarillas cayeron y sentí un fuerte olor”, narró.

La mujer aseguró que uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando un pasajero que se encontraba junto a la ventana fue parcialmente expulsado por la fuerza del aire.

“La cabeza y los hombros de un pasajero estaban fuera de la ventana. Afortunadamente llevaba puesto el cinturón de seguridad”, relató.

Las autoridades aeronáuticas mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó el desprendimiento de la ventana y si existieron fallas mecánicas o de mantenimiento en la aeronave.