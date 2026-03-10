Dubái planea reforzar su reputación como uno de los principales centros mundiales del comercio de oro con la creación de la primera “Gold Street” del mundo, una calle temática dedicada a este metal que formará parte del nuevo Dubai Gold District.

La iniciativa contempla la construcción de una calle con temática dorada que se convertirá en uno de los principales atractivos del nuevo distrito especializado en oro y joyería que se desarrollará en la zona de Deira.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para consolidar la posición del emirato en el comercio internacional de metales preciosos y productos de lujo, según indicó “Time Out Dubai”.

Dubái es conocida con frecuencia como la “Ciudad del Oro”, en gran medida por la relevancia del Zoco del Oro de Dubái, considerado uno de los mercados de oro más grandes del mundo.

Ithra Dubai officially launches Dubai Gold District, a purpose-built destination designed to strengthen Dubai’s position as the world’s leading hub for the gold and jewellery trade. Developed as a unified ecosystem, the District features more than 1,000 retailers and brings… pic.twitter.com/sY1ekO65PO — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 27, 2026

La nueva calle dorada busca ampliar esa tradición comercial y transformarla en un atractivo turístico adicional dentro del nuevo distrito.

Un distrito con más de 1,000 tiendas de lujo

El anuncio de Gold Street se realizó durante el lanzamiento oficial del Dubai Gold District por parte del desarrollador inmobiliario Ithra Dubai.

El complejo ha sido diseñado como un espacio especializado que reunirá a más de 1,000 minoristas de sectores como oro, joyería, perfumería, cosméticos y productos de estilo de vida.

El distrito también incluirá infraestructura hotelera para visitantes y compradores internacionales. El plan contempla más de 1,000 habitaciones distribuidas en seis hoteles, lo que permitirá alojar tanto a turistas como a socios comerciales vinculados al sector.

Durante el anuncio, Ahmed Al Khaja, director ejecutivo de Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), organismo que forma parte del Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET), destacó la relevancia cultural y económica del metal en la historia del emirato.

“El oro está profundamente entretejido en el tejido cultural y comercial de Dubái, simbolizando nuestra herencia, prosperidad y perdurable espíritu emprendedor. A través de este destino emblemático, no solo celebramos ese legado, sino que también lo reinventamos para una nueva era marcada por la creatividad y la sostenibilidad”, afirmó.

El oro como símbolo cultural y económico de Dubái

El directivo agregó que el proyecto refleja la colaboración entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo económico y turístico del emirato.

“Este logro refleja la fortaleza de la colaboración entre nuestros sectores público y privado y subraya la ambición colectiva de nuestros socios y partes interesadas de posicionar a Dubái a la vanguardia de la innovación y la excelencia global”, dijo.