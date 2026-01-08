En medio de las celebraciones de Año Nuevo, en Suiza, autoridades confirmaron que al menos 40 personas fallecieron y otras 116 resultaron heridas en medio de un fuerte incendio de un bar en la estación de esquí de Crans- Montana.

Tras varios días de investigación, se pudo determinar que el fatal incidente se originó por bengalas que fueron colocadas en botellas de champán. Además, los materiales del lugar habrían influido en la propagación de las llamas.

También se reveló que la propietaria del lugar logró huir durante la emergencia.

Esto se sabe de la dueña que escapó en medio del incendio en bar de Suiza

Se conocieron nuevos detalles del hecho que causó gran conmoción en Suiza y que mantiene el luto en las familias de las víctimas. Al respecto, The New York Post reveló que Jessica Moretti, de 40 años y una de las dueñas del establecimiento, “habría abandonado a sus clientes del bar mientras las llamas seguían avanzando”.

Al parecer, testigos señalaron que “habría tomado la caja registradora” sin prestar primeros auxilios a ninguna de las personas que perdieron la vida en el bar. Su huida del establecimiento quedó captada en cámaras de seguridad del sector y ahora, están en poder de las autoridades.

Por todo lo anterior, se dio inicio a una investigación en contra de Jessica Moretti y su esposo, quienes serían acusados por homicidio involuntario y están señalados de destruir evidencia de las redes sociales tras el fuerte incendio.

Las cuentas oficiales del establecimiento tenían videos clave de la noche en la que ocurrió la tragedia y de las festividades que podrían revelar pistas clave. Sin embargo, ya no existen debido a la eliminación de las cuentas.

Estos nuevos detalles del caso se conocen días después de que Jacques Moretti, el otro dueño del bar de Suiza, había contado que el establecimiento supuestamente contaba con todas las medidas y la fiesta se hizo “según las reglas”.

De acuerdo con su testimonio al medio suizo 24 Heures “el bar había sido inspeccionado tres veces en los últimos años”. Sin embargo, el martes 6 de enero se confirmó que sí tenían falta de controles por 5 años consecutivos.

Las medidas de seguridad y contra incendios del bar no habían sido verificadas desde 2019, señaló Nicolas Féraud, quien también contó que las investigaciones determinarán cómo esto influyó en la tragedia.

“Lo lamentamos amargamente. La justicia dirá la influencia que tuvo este incumplimiento en la cadena de causalidad que ha llevado a este drama y asumiremos toda la responsabilidad que la justicia determine“, declaró.