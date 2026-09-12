Un edificio de 12 pisos, cuya obra presuntamente estaba embargada, se derrumbó en la madrugada de este sábado sobre una vivienda donde se encontraban aproximadamente 11 personas, dejando al menos dos víctimas mortales en el barrio de Penha, en la Zona Este de Sao Paulo, Brasil.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos, al momento del accidente en la residencia había 8 adultos y 3 niños, todos pertenecientes a una familia de origen boliviano. Los rescatistas retiraron inicialmente de los escombros a una mujer de entre 40 y 50 años aproximadamente, sin signos vitales. Posteriormente, confirmaron el rescate de otra víctima mortal, quien se encontraba embarazada.

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También fueron rescatados con vida un niño y un adulto, mientras que otros dos niños fueron visualizados entre los escombros, por lo que el equipo de bomberos intenta llegar hasta ellos. La corporación fue alertada a las 2:01 de esta madrugada, momento en el que llovía en parte de la capital paulista.

En el edificio que se derrumbó no residían personas, pero dos albañiles solían dormir allí. Aún no hay información sobre estas posibles víctimas.

Los bomberos desplazaron al lugar 16 vehículos, 42 efectivos, un médico y un enfermero.