Caracas. Estados Unidos dio la bienvenida a la reunión sostenida el jueves en Caracas entre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la exdiputada exiliada Dinorah Figuera, que en su momento encabezó los intentos de la oposición venezolana para destituir al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

El encuentro, impulsado por Washington, busca abordar “una agenda que servirá de hoja de ruta para un diálogo político orientado a una transición democrática”, indicó en un comunicado el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

“Estados Unidos entiende que dicha agenda contempla prioridades clave, tales como la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la salvaguardia de las libertades cívicas esenciales para un debate político abierto”, destacó el escrito publicado en la página web del Departamento de Estado.

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“Se trata del primer paso de lo que será un proceso reflexivo y deliberado para lograr una sociedad venezolana libre y abierta”, añadió.

Después que una operación militar de fuerzas estadounidenses capturó a Maduro y a su esposa en la madrugada del 3 de enero, el gobierno del presidente Donald Trump se ha propuesto un plan de “tres fases”, que incluye la estabilización, recuperación y transición democrática del país.

Tras el encuentro, que se realizó en la sede de la Asamblea Nacional en Caracas, no hubo declaraciones de Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ni de Figuera, que regresó el jueves al país luego de seis años en el exilio.

En un breve comunicado emitido horas después, la Asamblea Nacional señaló que durante el encuentro se designó una mesa técnica y política paritaria, con miras a que contribuya al “fortalecimiento de la democracia” y “la consolidación de la paz”, sin dar otros detalles.