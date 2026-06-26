Los habitantes de la región de Cheliábinsk, en Rusia, presenciaron recientemente un fenómeno atmosférico poco usual que tiñó el cielo de un tono rojo oscuro e intenso durante varios minutos en medio de la noche.

El evento, que quedó registrado en múltiples videos compartidos y viralizados por los ciudadanos a través de plataformas digitales, se produjo debido a una tormenta severa que coincidió con variables particulares en la atmósfera, alterando la forma en que la luz interactuó con las formaciones nubosas.

Aunque la coloración generó asombro y diversas comparaciones con escenarios de ciencia ficción entre la comunidad, las autoridades meteorológicas confirmaron que se trató de un proceso natural completamente asociado a las condiciones climáticas del momento.

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Características físicas del evento y su registro en video

Las grabaciones captadas por los residentes de la localidad muestran una densa y extensa masa de nubes cubiertas por una tonalidad rojiza que cubrió gran parte del espacio aéreo urbano.

El contraste visual resultó especialmente llamativo debido a que el incidente ocurrió durante las horas nocturnas, modificando por completo la iluminación habitual de las calles y los complejos residenciales de la zona afectada.

В Челябинской области открылся портал в ИЗНАНКУ из «Очень странных дел» — после ночной грозы небо окрасилось в красный и напоминало сцену из хоррора.



Страшно красиво 😍😍 pic.twitter.com/tn3beUS8Ki — Sir К нига Жалоб (@complaints_ru) June 22, 2026

El impacto visual del fenómeno desató de manera inmediata una ola de interacciones en las redes sociales, donde millones de internautas comentaron las publicaciones debido a la rareza de las imágenes.

Muchos de los testigos presenciales manifestaron incertidumbre inicial ante la coloración del cielo, la cual se disipó una vez que se esclarecieron las causas técnicas del reporte meteorológico.

Factores atmosféricos que determinaron la coloración de las nubes

De acuerdo con los datos técnicos divulgados sobre el acontecimiento en Cheliábinsk, la alteración lumínica no respondió a factores contaminantes ni a anomalías fuera de los parámetros científicos.

El origen del espectáculo visual se debió a la combinación de dos elementos específicos:

Sistemas de tormenta severos: La presencia de frentes climáticos con alta densidad de partículas de agua y gran desarrollo vertical en las nubes.

La presencia de frentes climáticos con alta densidad de partículas de agua y gran desarrollo vertical en las nubes. Condiciones ópticas particulares: El ángulo de dispersión de la luz residual o ambiental al atravesar las capas atmosféricas bajas en un momento específico del desarrollo de la tormenta.

Esta coincidencia de variables físicas permitió que solo las longitudes de onda correspondientes al espectro del color rojo lograran penetrar la masa nubosa, creando un efecto de filtrado óptico muy preciso y de escasa ocurrencia en las regiones euroasiáticas.

Las agencias encargadas del monitoreo ambiental enfatizaron que el evento concluyó de forma segura una vez que el sistema de tormentas se desplazó fuera del perímetro de la ciudad.