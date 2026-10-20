Uzbekistán prohibió la celebración de Halloween y cualquier tipo de festejo relacionado desde 2011 por decreto gubernamental, y establece arrestos para quienes incumplan y usen elementos alusivos a la festividad, porque, según el gobierno, la fecha va en contra de la religión y de sus ideologías y enaltece al diablo, según publicó W Radio.

Niños y adultos del mundo esperan cada fin de octubre disfrazarse de sus personajes favoritos y salir por la noche a pedir dulces, una tradición que, según el material original, se ha transmitido de generación en generación. Halloween es una icónica festividad que data desde 1840.

PUBLICIDAD

14 Fotos Un repaso por los villanos, monstruos y fantasmas que han marcado generaciones y siguen provocando pesadillas.

El decreto de 2011 justificó la prohibición argumentando que Halloween ‘enaltece al diablo’ y que la celebración es considerada una festividad ‘incorrecta’ por entrar en conflicto con las creencias religiosas y las ideologías predominantes en Uzbekistán. La norma prevé sanciones, incluida la detención de quienes participen con símbolos o disfraces.

De acuerdo con National Geographic, la primera celebración de Halloween se realizó en 1840 en el ‘Samhain’, un festival pagano que organizaban los celtas hace miles de años. Reino Unido, Irlanda y Francia desarrollaron la tradición en torno al final del verano y la espera del 1 de noviembre como nuevo año.

El decreto que estableció la prohibición data de 2011 y, desde entonces, prohíbe celebrar Halloween en Uzbekistán; la normativa contempla arrestos para quienes participen con símbolos o disfraces y fue justificada por las autoridades por entrar en conflicto con sus creencias.

De la misma manera existe un lugar en Francia, llamado Vendargues, en el que Halloween está prohibido de manera parcial, pues lo que se le advierte a los ciudadanos es a no usar ningún tipo de disfraz o vestimenta alusivos a los payasos, pues allí han existido diferentes crímenes en los que se ha visto relacionado este tipo de atuendo.

En otros países como Marruecos, Arabia Saudita, Irán, Papúa Nueva Guinea y Samoa, la noche de brujas se encuentra completamente prohibida para sus habitantes por motivos meramente religiosos.