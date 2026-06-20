Comprar una vivienda en Italia por el equivalente a una moneda parece una oferta difícil de creer. Sin embargo, el municipio de Norma, ubicado en la región del Lazio, puso en marcha un programa que permitirá adquirir algunas propiedades abandonadas de su centro histórico por el precio simbólico de un euro como parte de una estrategia para recuperar inmuebles deteriorados y atraer nuevos habitantes.

La iniciativa fue presentada oficialmente el pasado 3 de junio de 2026, bajo el nombre “Discover Norma”, un proyecto con el que la administración local busca darle una nueva vida a viviendas que permanecen desocupadas desde hace años y, al mismo tiempo, impulsar la actividad económica y turística del pueblo.

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El anuncio fue realizado por el alcalde Andrea Dell’Omo, quien explicó que el propósito va más allá de vender propiedades a bajo costo.

“El objetivo es favorecer la recuperación de viviendas actualmente no utilizadas, contrarrestar el abandono y promover una regeneración urbana respetuosa de la identidad de nuestro centro histórico”, señaló el mandatario en declaraciones citadas por el portal italiano Case a 1 euro.

Aunque el precio de adquisición ha llamado la atención de personas dentro y fuera de Italia, obtener una de estas viviendas implica asumir una serie de compromisos.

El comprador deberá presentar un proyecto de restauración, ejecutar las obras dentro de los plazos que establezca el municipio y cumplir con las normas urbanísticas y arquitectónicas aplicables a cada inmueble.

Además, quienes participen deberán cubrir los gastos asociados al proceso, entre ellos los costos notariales, las tasas de registro, la transferencia de la propiedad y los trámites catastrales necesarios para formalizar la compra.

Otro de los requisitos habituales consiste en constituir una garantía financiera mediante una póliza o depósito cuyo valor suele oscilar entre 1,000 y 5.000 euros (aproximadamente entre $1,147.25 y $5,736.25), suma que generalmente es reembolsada una vez se comprueba que las obras fueron finalizadas conforme a lo acordado.

Por ahora, el Ayuntamiento de Norma ya aprobó los actos administrativos necesarios para poner en marcha el programa, aunque aún no ha publicado la convocatoria oficial ni el listado definitivo de viviendas disponibles. Los formularios de inscripción y los detalles operativos serán divulgados próximamente a través de la página institucional del municipio.

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Para estructurar el proyecto, la administración local tomó como referencia experiencias similares desarrolladas en otros municipios italianos. Entre ellos figura Maenza, también en la región del Lazio, que en años recientes logró atraer compradores mediante este mismo modelo de recuperación urbana.

El municipio contó con el acompañamiento técnico del ingeniero Fabio Di Girolamo, considerado una de las personas con mayor experiencia en este tipo de iniciativas. Norma también ofrece condiciones que han despertado el interés de potenciales inversionistas.

El pueblo está situado sobre los Montes Lepini, cerca del reconocido Jardín de Ninfa, relativamente próximo a Roma y no muy lejos de la costa pontina. Además, dispone del sitio arqueológico de la antigua Norba y actividades asociadas al turismo de naturaleza, el senderismo y el vuelo libre.

La administración espera que el programa no solo permita restaurar inmuebles históricos, sino también atraer nuevas familias, emprendimientos y visitantes. De concretarse con los criterios anunciados, “Discover Norma” podría convertirse en uno de los programas de casas a un euro más llamativos de Italia durante 2026.