Curtis, un pequeño pueblo de los Estados Unidos ubicado en el estado de Nebraska, ha apostado por una estrategia poco convencional con el único fin de atraer a nuevos habitantes y así aumentar su población.

Este pueblo, que tiene alrededor de 800 habitantes, puso en marcha un programa destinado a combatir la despoblación. Por ello, ha comenzado a ofrecer terrenos gratuitos a quienes decidan mudarse y construir allí su vivienda de manera permanente.

Aunque la propuesta pueda parecer inusual y sencilla de aprovechar, no está dirigida a todo el mundo. Quienes deseen postularse deberán cumplir con ciertos requisitos, pues la iniciativa está enfocada principalmente en familias jóvenes y personas que buscan un estilo de vida más tranquilo, alejado del bullicio y del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

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De acuerdo con la información publicada en la página oficial de Curtis, se ofrecen lotes gratuitos para construir viviendas unifamiliares, siempre y cuando los residentes cumplan con los plazos y las especificaciones establecidas por el programa.

Las viviendas están ubicadas en una zona privilegiada del pueblo. Entre las principales características de los terrenos se encuentran calles pavimentadas, conexión a los servicios públicos, acceso al agua potable y suministro eléctrico.

Estos son los requisitos que deben cumplir las personas

Algo que deben tener en cuenta quienes acepten vivir en Curtis es que deberán cumplir con los requisitos principales, y uno de ellos consiste en construir la vivienda dentro de un plazo máximo de dos años.

Asimismo, tendrán que residir de manera permanente en el lugar para no perder ninguno de los incentivos que ofrece el programa.

Lo más llamativo de esta iniciativa es que no se limita únicamente a la entrega de terrenos, pues cuyo monto dependerá del número de hijos que tengan y que se incorporen al sistema educativo local.

Los incentivos son los siguientes

Una familia que tenga un hijo podrá recibir hasta $750

Un hogar con dos hijos podrá acceder a una ayuda de $1,250

Las familias con tres hijos o más recibirán un incentivo de $1,750

La estrategia va mucho más allá de atraer turistas. Por el contrario, busca que las personas lleguen, se establezcan en Curtis y construyan allí su proyecto de vida, contribuyendo al crecimiento de la población y al fortalecimiento de las bases económicas de la zona.

Algo que también deben tener en cuenta es que, a pesar de las ventajas que ofrece el programa, los residentes deberán asumir los costos de construcción de la vivienda, cumplir con las normativas urbanísticas vigentes y hacerse cargo del pago de los servicios públicos.