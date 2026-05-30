Lo que para muchos viajeros podría parecer una acción cotidiana, en Berlín se está convirtiendo en una experiencia con recompensas.

La capital alemana puso en marcha un programa piloto que entrega beneficios a quienes contribuyan activamente al cuidado de los espacios públicos durante su visita a la ciudad.

La iniciativa se llama BerlinPay y ha estado vigente desde el 14 de mayo hasta el 14 de junio de 2026. De acuerdo a la información compartida a través del sitio oficial de visitBerlin, el proyecto fue desarrollado por la organización turística de la ciudad junto con el Departamento del Senado de Berlín para Asuntos Económicos, Energía y Empresas Públicas, con el objetivo de promover prácticas de turismo sostenible, especialmente en las zonas cercanas a ríos, canales y lagos.

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El funcionamiento es sencillo. Tanto visitantes como residentes pueden hacer parte de jornadas relacionadas con la protección ambiental y el cuidado del entorno urbano. Entre ellas se encuentran recoger residuos, ayudar en jornadas de riego de árboles, desplazarse en bicicleta o colaborar en diferentes acciones comunitarias vinculadas con los espacios acuáticos de la ciudad.

A cambio, los participantes reciben recompensas que incluyen entradas a actividades culturales, bebidas gratuitas, descuentos en talleres, acceso a experiencias recreativas y beneficios relacionados con el turismo acuático.

¿Qué tipo de actividades permite realizar BerlinPay?

El programa reúne alrededor de 5,000 actividades organizadas por más de 40 empresas y organizaciones locales. Entre las opciones disponibles se encuentran jornadas de limpieza en el río Spree y el canal Landwehr, campañas para regar árboles ubicados junto a las riberas, dinámicas ambientales en las playas urbanas y recorridos guiados enfocados en la protección de ecosistemas acuáticos.

La propuesta también incorpora experiencias culturales y artísticas. La galería flotante Hosek Contemporary ofrece conciertos gratuitos a quienes lleguen utilizando medios de transporte sostenibles, mientras que el Humboldt Forum habilitó visitas guiadas especiales y productos promocionales relacionados con su exposición dedicada al agua. De igual forma, Urban Artists incluyó talleres creativos gratuitos desarrollados junto a espacios acuáticos de la ciudad.

En el componente recreativo, la empresa GoBoat recompensa a quienes participen en recorridos de recolección de residuos con paseos sin costo en embarcaciones y bebidas a bordo de barcos impulsados por energía solar. Por su parte, Teamgeist programó una carrera de botes dragón para participantes que demuestren haber utilizado medios de transporte sostenibles para llegar al evento.

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Los beneficios también llegan a espacios de recreación al aire libre. Strandbad Plötzensee ofrece entradas gratuitas para futuras visitas a quienes colaboren en labores comunitarias como el cuidado de jardines o el apoyo a personas con movilidad reducida. Además, facilita sin costo el préstamo de tablas de paddle surf, sombrillas y elementos deportivos.

Otro de los participantes es Holzmarkt, donde los visitantes pueden recibir una bebida gratuita a cambio de sembrar o entregar bombas de semillas destinadas a aumentar las áreas verdes del sector.

La senadora de Berlín para Asuntos Económicos, Energía y Empresas Públicas, Franziska Giffey, destacó la importancia de la iniciativa. “El principio es sencillo: quienes contribuyen positivamente a Berlín, viajando de forma respetuosa con el medio ambiente, actuando de manera sostenible o ayudando a mantener limpia nuestra ciudad, disfrutarán de Berlín en su máxima expresión”, afirmó.

Según explicó la funcionaria, el programa busca responder al creciente interés por el turismo acuático en una ciudad donde cerca del siete por ciento de la superficie está cubierta por agua, equivalente a casi 60 kilómetros cuadrados. La estrategia cuenta con el respaldo de más de 40 organizaciones y empresas locales que diseñaron actividades específicas para el proyecto.

Para Sabine Wendt, directora general de visitBerlin, el proyecto representa una nueva forma de entender la relación entre visitante y destino turístico. “BerlinPay demuestra de forma innovadora que las empresas y organizaciones están dispuestas a asumir la responsabilidad con nuestra ciudad”, señaló.

La iniciativa toma como referencia a CopenPay, un modelo implementado previamente en Copenhague. Sobre esa experiencia, Rikke Holm Petersen afirmó que “los visitantes no solo están dispuestos, sino que están muy motivados para contribuir a los lugares que visitan”.

Junto con BerlinPay también fue presentado el primer Atlas Acuático Digital de Berlín, una plataforma que inicialmente reúne más de 215 espacios relacionados con el agua, entre zonas de baño, restaurantes y alojamientos.

El proyecto prevé incorporar progresivamente cerca de 800 destinos turísticos vinculados a ríos, lagos y canales, consolidando una estrategia que busca combinar turismo, sostenibilidad y participación ciudadana.