El Reino Unido solicitó formalmente la extradición de los hermanos Andrew y Tristan Tate, quienes están acusados de violación y trata de personas en el país británico y permanecen en prisión preventiva desde el mes pasado en una cárcel de Miami.

“Estados Unidos notifica por la presente que el Reino Unido presentó oportunamente sus solicitudes formales de extradición ante el Departamento de Estado el 9 de septiembre de 2026″, revelaron documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida, encargada del caso que involucra a la pareja de hermanos.

El Departamento de Estado de EE.UU. “está revisando las solicitudes”, tras lo que las remitirá al Departamento de Justicia", según los documentos.Andrew y Tristan Tate, dos figuras controvertidas en redes sociales por sus discursos a favor de la “hipermasculinidad”, fueron arrestados el pasado 18 de agosto en Miami, después de que el Reino Unido decidiera procesarlos por varios cargos vinculados a violación, agresión sexual o trata con fines de explotación sexual.

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La Justicia británica tenía hasta este miércoles de plazo para remitir a la corte de Florida toda la información del caso para solicitar la extradición de los hermanos, que poseen doble nacionalidad británica y estadounidense.Una jueza de EE.UU. rechazó la semana pasada concederles la libertad bajo fianza hasta que se resolviera su extradición, al entender que representan un riesgo de fuga.

Andrew, de 39 años, fue acusado de siete cargos adicionales de violación, tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual, tres por agresión causante de lesiones corporales y 19 cargos adicionales por delitos relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema.

Por su parte, Tristan, de 38 años, enfrenta un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual.

Los dos hermanos también están acusados en Rumanía por trata de menores, abuso sexual de una menor, blanqueo de capitales e influenciar a testigos.

Además de sus discursos misóginos, que generan millones de visualizaciones en internet, otra de sus características es la ostentación de la riqueza, aunque durante una audiencia en Miami argumentaron que se trataba de “exageraciones humorísticas” para ganar dinero.

El más popular de los hermanos es Andrew Tate, quien suma casi once millones de seguidores en X, pero ha sido vetado de plataformas como YouTube, Facebook o TikTok por discurso de odio.tth