( The Associated Press )

De una institución como la familia real británica es normal que existan secretos que el simple de los mortales nunca llegarán a conocer. Pero no por ello deja de sorprender que al día de hoy, 70 años después de que iniciara su reinado, se sigan revelando detalles que no se conocían de la reina Isabel II del Reino Unido. Y no nos referimos a conversaciones o actividades en el ámbito privado, sino de algo que lleva siempre puesto como lo es su anillo de boda. Esta es la romántica historia de la monarca de Inglaterra.

La reina Isabel II de Inglaterra y su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, posan para una fotografía en la White Drawing Room del castillo de Windsor, en Inglaterra. La reina Isabel y su esposo celebran su 70 aniversario de boda. (Matt Holyoak/Camera

Una pieza de joyería que la reina Isabel II del Reino Unido no se ha quitado nunca de la mano desde que su ahora difunto esposo, Felipe de Edimburgo, se la colocara durante su matrimonio. Una ceremonia celebrada en noviembre de 1947 que, además, fue la primera boda royal transmitida en vivo y en directo por la cadena británica de la BBC a más de 200 millones de personas en todo el mundo.

PUBLICIDAD

El anillo de oro no le costó ni un centavo al duque de Edimburgo, que pidió que lo forjaran para su esposa tomando como base una enorme pepita de oro que recibió como regalo del pueblo de Gales para la ocasión. Lo que nadie sabía es que en el momento que lo llevó al joyero, Felipe de Edimburgo le pidió que grabara dentro una inscripción que solo la reina Isabel II del Reino Unido sabe qué dice.

Así lo reveló la escritora Ingrid Seward, autora del libro Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edimburgo (Príncipe Felipe: un retrato del duque de Edimburgo), una biografía autorizada del esposo de la reina Isabel II del Reino Unido que se publicó el 29 de octubre de 2020 en Inglaterra y que contiene datos hasta ahora desconocidos del duque de Edimburgo como el de este mensaje en el anillo.

“La reina nunca se ha quitado el anillo, de ahí que nadie haya podido ver nunca qué fue lo que el duque puso dentro del mismo”, afirma Seward en su libro. “Los únicos que conocen ese secreto son la reina, su marido y el maestro que grabó la petición de Felipe”, explica Seward, que afirma también que el príncipe Felipe participó activamente en el anillo con el que pidió la mano de lsabel II del Reino Unido.