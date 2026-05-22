El estado de salud de la princesa tailandesa que lleva más de tres años hospitalizada se ha deteriorado, informó el Palacio este jueves.

Bajrakitiyabha Mahidol, la hija mayor del rey, enfermó durante una sesión de entrenamiento con perros militares en diciembre de 2022 y permanece ingresada en un centro médico desde entonces.

Sufrió una grave infección sanguínea y sus funciones pulmonares y renales tuvieron que ser asistidas por dispositivos médicos y medicamentos, dijo entonces la familia real.

Este jueves, la Oficina de la Casa Real aseguró que la princesa desarrolló una infección abdominal a causa de una inflamación del intestino grueso y presenta “signos vitales inestables, presión arterial baja, latidos cardíacos irregulares y coagulación sanguínea anómala”.

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El palacio agregó que Bajrakitiyabha continúa dependiendo de equipos médicos para mantener sus funciones pulmonares y renales, así como de medicación.

“Su estado ha seguido deteriorándose”, señaló, y agregó que la infección se había vuelto “incontrolable y había afectado a otros órganos”.

Educada en Reino Unido, Estados Unidos y Tailandia, Bajrakitiyabha ocupó varios cargos en Naciones Unidas e hizo campaña para mejorar el trato a las mujeres en las prisiones.

Conocida en Tailandia como “princesa Bha”, la mujer de 47 años es la única hija del primer matrimonio del rey Maha Vajiralongkorn.

El monarca, de 73 años, tiene siete hijos de cuatro matrimonios y no ha anunciado a su heredero, aunque las reglas de sucesión favorecen a los hombres.