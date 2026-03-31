La muerte de una empleada de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en México, mantiene en alerta a las autoridades de Veracruz.

Kathya Josselyn Bartolo Luis, de 26 años murió luego de consumir un chocolate que le fue obsequiado por un camionero mientras realizaba su jornada de trabajo, el pasado miércoles.

El incidente se registró durante el horario de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Según reportó el medio N+, los servicios de emergencia fueron alertados tras encontrar a la mujer inconsciente dentro de la cabina.

Aunque recibió primeros auxilios y fue trasladada al Hospital de Oluta, los médicos confirmaron su deceso poco tiempo después de su ingreso.

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De acuerdo con testimonios recogidos de sus compañeros de labor, el suceso se desencadenó cuando un conductor de un vehículo de carga pesada le entregó dos barras de chocolate a la víctima como un supuesto gesto de cortesía.

El diario El Heraldo de México detalló que, aproximadamente 20 minutos después de ingerir uno de los dulces, la mujer manifestó malestares severos.

Una colega de la víctima relató que Bartolo Luis comenzó a quejarse de fuertes dolores en el pecho y el estómago, asegurando que sentía palpitaciones aceleradas y dificultad para respirar.

La situación escaló rápidamente hacia un cuadro de convulsiones y un desvanecimiento que terminó por costarle la vida antes de que pudiera recibir una intervención médica especializada.

Hallazgos médicos y resultados de la necropsia estatal

La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició de inmediato las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Tras realizar la necropsia de ley, se determinó que la causa clínica de la muerte fue un accidente cerebrovascular.

Inicialmente, en plataformas digitales se especuló sobre un posible envenenamiento intencional debido a la inmediatez de los síntomas tras el consumo del alimento.

No obstante, fuentes oficiales confirmaron a El Heraldo de México que los exámenes toxicológicos practicados a las muestras biológicas de la joven descartaron la presencia de veneno, estupefacientes o cualquier sustancia ilícita.

Según los protocolos científicos aplicados, el organismo de la trabajadora no presentaba agentes químicos externos que sugirieran una intoxicación provocada por terceros.

Estado actual de la investigación sobre el producto asegurado

Pese a los resultados médicos iniciales, la incertidumbre persiste entre los familiares y allegados de Kathya Josselyn, quienes exigen total claridad sobre si el consumo del chocolate actuó como un detonante del problema de salud.

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La Fiscalía incautó la segunda barra de chocolate que no fue consumida para someterla a análisis periciales profundos y verificar su composición exacta.

A este duelo se sumó la institución donde la joven realizó sus estudios. La Universidad CEUNICO publicó una nota de duelo donde lamentó la partida de su exalumna.

“Universidad CEUNICO le expresa sus más sentidas condolencias a la familia Bartolo Luis por el sensible fallecimiento de nuestra egresada Kattia Josselyn, rogamos por su eterno descanso y que a la familia le brinde valor y pronta resignación en este momento tan difícil”.

Hasta el momento, no se ha logrado la identificación del conductor que entregó el producto, ni se ha establecido si existía algún vínculo previo entre él y la fallecida.

Las autoridades mexicanas mantienen el caso bajo investigación para determinar si existe alguna responsabilidad legal o si se trató de una coincidencia médica fatal vinculada a una condición de salud preexistente que se manifestó durante su turno de trabajo.