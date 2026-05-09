Granadilla de Abona (España). El presidente de Canarias (España), Fernando Clavijo, ha afirmado esta noche que ha dado instrucciones para que no se autorice el fondeo del crucero Hondius hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada del domingo.

Clavijo, en declaraciones a los periodistas, ha afirmado que a falta de la llegada de dos aviones, el Gobierno español no ha atendido la petición del ejecutivo canario de que se acomode a estos pasajeros en otros vuelos que, como el avión militar español, tiene capacidad para 210 pasajeros y solo será ocupado por 14 viajeros.

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El presidente canario ha insistido en que ninguno de los ministros españoles con los que se ha reunido esta tarde (Sanidad, Interior y Política Territorial) ha atendido esta petición por lo que dará instrucciones a la Autoridad Portuaria para que no autorice el fondeo del barco.

Ha indicado que la pretensión inicial, y así lo había compartido con el Gobierno español, era que la operación de desembarque del pasaje y su traslado al aeropuerto, se realizara desde las 6:50 horas de la mañana hasta las siete de la tarde.

Ha añadido que tras la decisión unilateral del Gobierno español de que el barco parara en Tenerife, el Ejecutivo canario acordó un procedimiento que incluía que toda la operativa se realizara en el transcurso de 12 horas para minimizar los posibles riesgos para la población de la isla.

Clavijo ha señalado que a última hora de este sábado se ha notificado que dos de los aviones se retrasan por lo que las operaciones de desembarco se prolongarán hasta el lunes.

Ha dicho que en la reunión ha planteado varias opciones como que el pasaje pendiente, que son entre 20 o 25 personas, sean trasladados o en el avión militar español que lleva a 14 pasajeros o en el de Países Bajos, que traslada a 26.

“¿Dónde está el protocolo que dice que en un avión de 210 personas en lugar de 14 no puedan ir 30?” ha insistido el presidente canario, que ha señalado que no entiende la negativa del Gobierno español de atender la petición del Ejecutivo canario.

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Además, ha señalado que si ese pasaje goza de tan buen estado de salud puede proseguir el viaje hacia Países Bajos en el mismo buque en el que han llegado a Tenerife, al tiempo que se ha preguntado cuál es la diferencia entre compartir un espacio en el autobús que los trasladará hacia el aeropuerto y hacerlo en un avión.

Clavijo ha mostrado su apoyo a los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus y ha entendido que el Gobierno que preside ha sido “claro y colaborador” pero ha reprochado que, por el contrario, desconocen los informes que maneja el Gobierno español.

El presidente canario ha lamentado que ninguno de los ministros españoles “atendiera a razones” y ha señalado que no será cómplice de algo que puede poner en riesgo la salud de la población de la isla.