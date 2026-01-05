Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo este lunes que le hubiera gustado una respuesta “más dura” de la Unión Europea (UE) al ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, y llamó al “rearme moral” de los principios democráticos ante este “peligrosísimo” precedente.

En una entrevista en la cadena SER, Albares aseguró que España está liderando la posición mundial en respuesta a la operación estadounidense, refiriéndose al comunicado que suscribieron el domingo España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay y al de la UE, cuyos dos primeros párrafos, “muy claros y contundentes” sobre el respeto al derecho internacional, llevan “sello español”, según el ministro.

Albares dijo no haber tenido contacto con la Administración estadounidense, incluido su secretario de Estado, Marco Rubio, desde que el sábado se desencadenó la intervención estadounidense en Venezuela.

La operación sorprendió al Gobierno español, si bien el ministro expuso que llevaban tiempo viendo un despliegue del Ejército norteamericano “de amplitud enorme” en la región, con lo que se podía atisbar algún tipo de operación.

También señaló que no teme ninguna represalia por parte de Estados Unidos ante el rechazo frontal del Ejecutivo español al ataque a Venezuela, y aseguró que hablarán con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ha asumido el liderazgo del Estado y a quien Washington ha dado por ahora el aval.

“Nos disponemos a hablar con Delcy Rodríguez”, aseguró Albares, al señalar que España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unos 200,000 españoles, y también busca la liberación de todos los presos políticos españoles en el país caribeño.