Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entregó en la tarde de este miércoles su pasaporte en un juzgado de Madrid, una medida cautelar impuesta al apreciar el juez que la investiga riesgo de fuga y que ella ha recurrido ante la Audiencia Provincial madrileña.

En el juzgado se le ha notificado a Gómez la apertura de un juicio oral contra ella por cuatro delitos, incluido el de corrupción en los negocios.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde 2024 los hechos que giran en torno a una cátedra que la esposa de Pedro Sánchez codirigió en una universidad pública madrileña, dictó el pasado fin de semana un auto en el que enviaba a un juicio con jurado popular a Gómez; a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

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A Gómez y Álvarez les impuso el magistrado una serie de medidas cautelares: la retirada del pasaporte (Álvarez lo entregó el martes, y Gómez hizo lo propio pasadas las 18:00 horas -16:00 GMT- de este miércoles), la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

Para argumentar el porqué de esas medidas -adoptadas a petición de las acusaciones populares que dirige la asociación ulatraconservadora Hazte Oír-, el juez adujo un riesgo de fuga en el que podrían colaborar los escoltas (miembros de la Policía Nacional) de la esposa del presidente del Gobierno.

Ese argumento le valió a Peinado muchas críticas de fuerzas políticas, del Ejecutivo y de sindicatos policiales, mientras que el Consejo General del Poder Judicial -el órgano de gobierno del Poder Judicial que garantiza la independencia de los jueces- ordenó estudiar si el magistrado incurrió en una falta disciplinaria grave al sugerir que los escoltas de Gómez podrían ayudarla a huir del país.

En su auto, el juez Peinado acordó abrir juicio con jurado -no muy habituales en España- contra Gómez y Álvarez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Envió también a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.Sobre las causas judiciales que afectan a su mujer y a su hermano, David Sánchez, el presidente del Gobierno dijo este miércoles en una sesión del Congreso que va a confiar en la justicia y pidió que sea “justa”, a la vista de decisiones que “cuesta mucho compartir y comprender”.