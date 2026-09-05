EL CAIRO. Las fuerzas estadounidenses atacaron tres buques petroleros iraníes después de que buques de la Armada estadounidense fueran blanco de misiles balísticos, informó el ejército norteamericano este sábado, advirtiendo que “de ser necesario, destruirá la limitada y expuesta flota petrolera de Irán”. Diversos expertos calificaron el hecho como una peligrosa escalada, luego de que los ataques anteriores de Irán en el mar se centraran en la navegación comercial.

Los ataques —ocurridos un día después de que el presidente Donald Trump intentara minimizar el conflicto calificándolo de “poca cosa” (small potatoes)— mantienen el rumbo hacia el combate tras seis meses de una guerra intermitente que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra el país el 28 de febrero. Ambas partes han intentado infligir daños tanto militares como económicos, y las negociaciones han colapsado.

PUBLICIDAD

El comunicado militar señaló que un portaaviones y un destructor estadounidenses evadieron “múltiples ataques iraníes no provocados” mientras patrullaban en la región, y que ningún efectivo estadounidense resultó herido. No quedó claro cuándo se dispararon los misiles iraníes. La declaración detalló que dos petroleros iraníes quedaron “permanentemente inhabilitados” y que el tercero, que navegaba sin carga, fue destruido.

El comunicado estadounidense calificó a los petroleros como parte de una red clandestina que ayuda a financiar a la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán y a sus milicias aliadas en la región.

Irán afirma haber contraatacado

La televisión estatal de Irán declaró más tarde el sábado que su país atacó tres buques petroleros y tres embarcaciones estadounidenses en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos. Esto no pudo ser confirmado de inmediato.

Un portavoz del mando militar conjunto de Irán advirtió que los ataques contra buques militares de Estados Unidos serán más severos si este país continúa interfiriendo con la navegación iraní, según reportó la emisora estatal.

El hecho de que Irán haya atacado un portaaviones estadounidense con un misil balístico “indica que Teherán está cada vez más dispuesto a asumir riesgos que antes buscaba evitar, incluyendo la amenaza directa a algunos de los activos militares más importantes de Estados Unidos en la región”, señaló en X Danny Citrinowicz, experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

Previo a esto, la televisión estatal iraní había informado que cuatro misiles estadounidenses impactaron contra un petrolero a unas 6 millas (10 kilómetros) de la isla de Kharg, sede de una terminal a través de la cual el país exporta la mayor parte de su petróleo. La isla de Kharg ha sido blanco recurrente durante la guerra, incluidos los ataques estadounidenses contra instalaciones militares en marzo.

PUBLICIDAD

Estados Unidos indicó que un petrolero fue alcanzado frente a la isla de Kharg y otro cerca de Jask, al este del estrecho de Ormuz. El petrolero sin carga fue impactado en el golfo de Omán, y Estados Unidos afirmó que se dio instrucciones a su tripulación de “abandonar la nave”. El comunicado incluyó lo que calificó como grabaciones en video de los ataques.

Posteriormente la cadena estatal iraní informó del ataque a los otros dos petroleros, indicando que sus tripulaciones habían sido evacuadas.

“No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses y, de ser necesario, destruiremos la limitada y expuesta flota petrolera de Irán”, declaró el almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central de Estados Unidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó los ataques como un crimen de guerra y afirmó que las consecuencias de la continua agresión estadounidense, incluida la “guerra económica”, recaerán sobre Washington y sus aliados.

Entre la guerra y la inhabilitación de embarcaciones durante el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, no está del todo claro cuántos petroleros iraníes han sido atacados. El 8 de mayo, el ejército estadounidense afirmó haber disparado “municiones de precisión” contra las chimeneas de dos petroleros iraníes sin carga.

Estos últimos ataques se producen casi una semana después de que Estados Unidos e Irán reanudaran las ofensivas tras un mes de relativa calma, volviendo a tener como objetivo el estrecho de Ormuz y las comunidades iraníes situadas a lo largo de este. Al menos cinco personas murieron a principios de semana durante un bombardeo estadounidense en el sur de Irán; uno de los proyectiles impactó en una boda.