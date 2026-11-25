( El Universal / GDA )

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que Estados Unidos deportó a España a la expresentadora mexicana de televisión Inés Gómez Mont y que su Gobierno ya pidió a las autoridades españolas que la extraditen a México, mientras alista una nota diplomática de protesta a Washington por el caso.

“Ya la deportaron a España”, afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

De acuerdo a la mandataria, Washington explicó que la envió a España porque había ingresado en Estados Unidos con pasaporte español, ya que cuenta con doble nacionalidad.

Por ello, Sheinbaum reveló que su Gobierno ya pidió a las autoridades españolas que entreguen a Gómez Mont para que responda ante la justicia mexicana.

PUBLICIDAD

Relacionadas Inés Gómez Mont ya no aparece en base de detenidos de ICE

“Ya pedimos la orden de extradición a España, también. Ya la solicitamos”, afirmó la presidenta.

Sheinbaum también anunció que enviará una nota diplomática a Washington ya que reprochó que las autoridades estadounidenses “saben que hay una orden de aprehensión” de Gómez Mont.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense describió el procedimiento como una salida voluntaria, según informó a EFE este miércoles, pues Gómez Mont habría aceptado abandonar el país el lunes.

Las autoridades migratorias habían detenido a Gomez Mont el 30 de octubre en Miami por irregularidades en su situación migratoria.

Sheinbaum dijo que México también pidió e insistirá en explicaciones a Interpol por la retirada, hace alrededor de un mes, de la ficha roja de detención de la expresentadora.

Según la mandataria, la alerta se emitió a raíz de las denuncias del Gobierno mexicano y de las órdenes de aprehensión, pero aún así fue retirada.

Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, han afrontado órdenes de aprehensión en México por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un supuesto monto de 3,000 millones de pesos (cerca de 150 millones de dólares).

La mandataria también pidió reciprocidad al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, al recordar que México ha enviado a 94 personas a Estados Unidos y que varias solicitudes mexicanas de extradición siguen pendientes.

Entre los casos pendientes, citó el de un juez vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, uno de los casos emblemáticos de la crisis de desaparecidos en México, y dijo que entregó personalmente el expediente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.