La Embajada de Estados Unidos para Venezuela emitió el sábado una nueva alerta de seguridad en la que advierte a sus ciudadanos que no viajen a Caracas y que abandonen el país “inmediatamente” debido a la persistente inestabilidad y los graves riesgos a la seguridad personal por la presencia de colectivos armados.

El comunicado de la misión estadounidense, publicado por la sede diplomática en Bogotá, Colombia, actualiza la advertencia de viajes a Venezuela emitida inicialmente en 2019, y subraya que, dado que los vuelos internacionales han sido reanudados, los ciudadanos estadounidenses que aún se encuentran en el país deben buscar salir de manera urgente a través de las rutas disponibles.

PUBLICIDAD

La advertencia clasifica a Venezuela bajo el Nivel 4 de alerta de viaje – “No viajar”, la máxima categoría del Departamento de Estado, debido a múltiples factores que representan una amenaza grave para los estadounidenses, incluyendo el riesgo de detenciones injustas, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia común, disturbios civiles y deficiencias en servicios básicos como electricidad, agua y atención médica.

El comunicado explica que grupos de milicias armadas, conocidos como “colectivos”, han establecido retenes en caminos y carreteras, donde han llegado a registrar vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos, lo que eleva aún más la percepción de peligro para extranjeros en territorio venezolano.

Esto ocurre justo una semana después de que la administración de Donald Trump llevara a cabo un operativo militar en Caracas, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Sin servicios consulares en Caracas

La embajada recordó que desde marzo de 2019 el Departamento de Estado retiró a todo su personal diplomático de Caracas y suspendió todas las operaciones consulares en Venezuela, lo que significa que Washington no puede proporcionar asistencia de emergencia ni servicios consulares a sus ciudadanos en el país.

El viernes, diplomáticos estadounidenses llegaron a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada. John McNamara, el principal diplomático estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal viajaron a la capital venezolana para realizar un estudio inicial sobre una posible reanudación gradual de las operaciones.

PUBLICIDAD

El comunicado recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Venezuela establecer múltiples medios de comunicación con familiares y amigos fuera del país, consultar frecuentemente con las aerolíneas la disponibilidad y horarios de vuelos, y preparar planes de contingencia para cualquier situación de emergencia, dado que el gobierno de Estados Unidos no puede garantizar asistencia directa una vez dentro de territorio venezolano.

Las principales acciones recomendadas por la Embajada son:

No viajar a Venezuela bajo ninguna circunstancia.

Abandonar el país lo antes posible si ya se está en él.

Mantenerse alerta y tomar precauciones adicionales antes de desplazarse por carretera.

Inscribirse en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes para recibir alertas.

Monitorear continuamente la información de vuelos y disponibilidad de rutas de salida.

Esta última advertencia reafirma la percepción de que la situación de seguridad en Venezuela continúa siendo altamente volátil y peligrosa para los ciudadanos estadounidenses, en un contexto regional que se ha visto tensionado tras acontecimientos recientes con impacto internacional.