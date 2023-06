A la hora de viajar y descansar, muchos turistas eligen el mar para la desconexión. Pero ¿cuáles son los lugares más paradisíacos? Más de 750 expertos en turismo armaron el ranking de las 50 mejores playas del mundo. Entre los jueces había periodistas de viajes, influencers y “embajadores” de la playa. A continuación, las playas seleccionadas para la lista de The 50 best beaches in the world 2023.

1. Lucky Bay, Australia

Se catalogó como la mejor playa del mundo, pues cuenta con 303 días soleados al año. Los jueces advirtieron que “es el hogar de una multitud de canguros”. Además, posee arena blanca “como la nieve” y aguas turquesa. Se encuentra en el Parque Nacional Cape Le Grand. Los usuarios de Google quedaron asombrados por su paisaje, aunque advirtieron que el agua es un poco fría, con temperatura de 17.5°C.

2. Fuente D’Argent, Seychelles

Entre rocas de granito alrededor de la orilla y arenas rosadas en contraste con el agua cristalina, esta playa se encuentra en el suroeste de la isla de La Digue y fue ubicada por los jueces en el segundo puesto. El mar tiene una temperatura más alta que la anterior bahía, 27.8°C.

3. Playa Escondida, Filipinas

Ubicada en Palawan, se encuentra escondida entre imponentes acantilados de piedra caliza, por lo que no se puede contemplar desde el exterior. Según los expertos, únicamente se puede acceder a esta playa en barco y se debe atravesar una pequeña abertura a nado.

4. Whitehaven, Australia

“Ver para creer”, advirtieron los expertos sobre este paisaje de mar en Queensland. A pesar de mantenerse durante años en el ranking, esta playa continúa siendo un lugar “tranquilo y sereno”, ya que su accesibilidad es remota. “La arena es tan blanca y fina que se siente como polvo bajo los pies. Es una de las playas más puras del mundo, con 98.9% de sílice pura”, destacaron.

5. One foot island, Nueva Zelanda

Los expertos definieron esta playa, en las Islas Cook, como “el paisaje tropical perfecto” propio de las postales. Aunque cuenta con 239 días soleados al año, también es el foco de muchas tormentas y ciclones entre noviembre y abril.

6. Trunk, Estados Unidos

Esta playa se encuentra protegida en un entorno exuberante en el Parque Nacional de las Islas Vírgenes. Los jueces destacaron que, a diferencia de muchas playas del Caribe, no tiene un fondo de edificios de cemento o negocios ocupados. “Se siente puro y natural”, dijeron. Además, su nombre se debe al de la tortuga laúd, endémica de esta zona.

7. Honopu, Hawaii

A pesar de posicionarse en el top 10 de las mejores playas del mundo, la costa de Na Pali es de difícil acceso. Según señalaron, únicamente los exploradores pueden verla de cerca, pues las dos pequeñas extensiones de arena están separadas por el arco de Honopu. La única forma de acceder es a nado desde un barco, pero se requiere de un equipo adecuado y una verificación previa de las condiciones del océano.

8. Reynisfjara Beach, Islandia

Se trató de la primera playa de Europa en ser clasificada. “La arena negra, los montículos marinos, los glaciares y los basaltos columnares son solo algunos de los componentes que hacen que este lugar parezca otro mundo”, apuntaron los jueces. Aunque su agua presenta temperatura de 5.7°C.

9. Navagio Beach, Grecia

También se conoce con el nombre de Shipwreck Beach. Con acantilados dorados y aguas turquesa a temperatura de 17.3°C, esta playa está caracterizada por el antiguo naufragio de 1983.

10. Balandro, México

Los expertos aseguraron que esta playa comparte un increíble parecido con Whitsundays, aunque se ubica en California Sur y cuenta con un área protegida desde 2018, por lo que se establece un número limitado de visitantes al día para poder preservar el ambiente.

El resto de la lista

11. Cala Goloritze, Italia

12. Pipe Creek, Islas Bahamas

13. Pink, Indonesia

14. Grace, Islas Turcas & Caicos

15. Gardner, Ecuador

16. Mcway, Estados Unidos

17. Turquoise, Australia

18. Le Morne, Mauricio

19. Sancho, Brasil

20. Seven Mile, Islas Caimán

21. Lanikai, Hawaii

22. Maya, Tailandia

23. Moro, España

24. Kelingking, Indonesia

25. Meads, Anguilla

26. Flamenco, Puerto Rico

27. Arena, República Dominicana

28. Little Hellfire, Australia

29. Lazio, Seychelles

30. Vaeroy, Noruega

31. Horseshoe, Islas Bermudas

32. Myrtos, Grecia

33. Hidden, México

34. Grand Anse, Granada

35. Xpu Ha, México

36. San Josef, Canadá

37. Matira, Polinesia Francesa

38. Capriccioli, Italia

39. Pasjaca, Croacia

40. Boulders, Suráfrica

41. Salines, Martinica

42. Champagne, Vanuatu

43. Marinha, Portugal

44. Balos, Grecia

45. Achmelvich, Escocia

46. Kaputas, Turquía

47. Radhangar, la India

48. Varadero, Cuba

49. Piha, Nueva Zelanda

50. Pink Sand, Islas Bahamas