Cada vez pronunciamos menos palabras.

Esa es la tendencia que detectó un estudio internacional que analizó registros de más de 2.000 participantes de entre 10 y 94 años y de distintos países, entre ellos Estados Unidos, México y Australia.

Los investigadores utilizaron dispositivos que registraban fragmentos del sonido ambiente del día a día de los participantes, mediciones que hicieron entre 2007 y 2019.

El análisis reveló una tendencia sostenida: por cada año que pasaba, los participantes pronunciaban, en promedio, 338 palabras menos al día. La disminución fue mayor entre los menores de 25 años, quienes pronunciaban 451 palabras menos al día por cada año.

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Eso sí, el trabajo, publicado recientemente en Perspectives on Psychological Science, no permite saber qué palabras se están dejando de utilizar, explicó a “El Mercurio” Matthias Mehl, investigador de la U. Estatal de Arizona (EE.UU.) y coautor de la investigación.

Los hallazgos “sugieren que las personas están participando en menos comunicación hablada, ya sea presencialmente o por teléfono”, señala Mehl

¿Qué está detrás de esta caída?

Los investigadores apuntan a la transformación de las formas de comunicación durante las últimas décadas.

“Creemos que un tipo de comunicación hablada que ha disminuido particularmente son las pequeñas conversaciones incidentales con desconocidos o conocidos lejanos”, señala Mehl.

Se trata de interacciones que antes podían producirse, por ejemplo, con un vecino o al pedir una dirección y que hoy, en algunos casos, han sido reemplazadas por aplicaciones en los teléfonos, señala.

Enrique Sologuren, doctor en Lingüística y académico del Instituto de Literatura de la U. de los Andes, señala que actualmente “hay más individualismo, menos interacción cara a cara (...) y la tecnología también influye, porque se interactúa más a través de ella”, afirma.

Soledad Falabella, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, señala que otro factor que podría estar relacionado es “la economía del lenguaje”.

“Las lenguas, de forma natural, se van simplificando (....) Además, hay poco tiempo, actualmente hablamos más rápido y con menos palabras”.

Pero los expertos advierten que hablar menos no significa necesariamente que las personas se estén comunicando menos.

“Parte de las interacciones se ha trasladado hacia otros formatos, desde mensajes escritos hasta imágenes, audios, emojis y stickers”, explica Sologuren.

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Aun así, los investigadores creen que la reducción de las interacciones habladas podría tener consecuencias sociales. Para Mehl, “la pérdida de palabras habladas puede tener implicancias importantes para la sensación de las personas de estar solas y de carecer de un sentido de pertenencia”.

Sologuren plantea que “no es trivial que perdamos conversación porque la oralidad además es fundamental para la lectura. La cantidad de vocabulario es un predictor de la comprensión de textos”.

El experto añade que la oralidad también puede “desaprenderse” si se ejercita menos, lo que podría reducir la capacidad de desenvolverse lingüísticamente en distintos contextos, desde situaciones cotidianas hasta ambientes laborales, profesionales o académicos, que exigen diferentes niveles de vocabulario y formalidad.

Falabella opina que “hay consecuencias, pero no tienen por qué ser malas”. A su juicio, es posible que las personas estén adaptando la manera en que usan el lenguaje: comunicando más con menos palabras, mezclándolas de nuevas formas o dando distintos significados a una misma palabra según el contexto.