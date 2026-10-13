Un avión de pasajeros de Delta Air Lines fue evacuado en una pista apartada del aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, Israel, luego de que se recibiera una amenaza de bomba cuando la aeronave ya había aterrizado, según reportes de medios israelíes.

El vuelo, procedente de Nueva York, llegó el martes a la principal terminal aérea del país. Sin embargo, la situación cambió cuando las autoridades recibieron un mensaje en el que se alegaba que había un artefacto explosivo a bordo del avión, informó el medio israelí Ynet.

Ante la amenaza, los pasajeros fueron desalojados de la aeronave y trasladados a una terminal, mientras el avión era llevado fuera del área principal del aeropuerto para facilitar la intervención de los equipos de seguridad.

Las autoridades realizaron una inspección exhaustiva de la aeronave, pero no encontraron nada sospechoso, de acuerdo con el reporte.

El incidente ocurre menos de dos semanas después de otro episodio de seguridad relacionado con un avión de pasajeros que se dirigía a Tel Aviv y en el que se intentó perpetrar un secuestro aéreo.