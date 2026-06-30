Mónaco. Un magnate empresarial ucraniano parecía ser el objetivo de un artefacto explosivo que detonó ante un edificio residencial de Mónaco e hirió de gravedad a tres personas antes de que el presunto atacante huyera a la vecina Francia, informaron el martes las autoridades y medios.

Entre los heridos se encontraba el magnate ucraniano de la construcción Vadym Yermolaiev, según medios. El sitio ucraniano de noticias Ukrainska Pravda indicó que fue objeto de sanciones ucranianas en 2023 por sus vínculos con Rusia.

Una mujer resultó herida de gravedad y estaba siendo atendida en un hospital en Niza, dijo el martes a la emisora francesa de noticias LCI Christophe Mirmand, el ministro de Estado de Mónaco. Su pareja y un niño de 13 años sufrieron heridas menos graves pero permanecían hospitalizados, añadió.

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La explosión ocurrió alrededor de las 9 de la noche del lunes en la entrada de una residencia cerca de la frontera con Francia.

Agentes del orden fueron desplegados el martes por la mañana en Mónaco y sus alrededores. Las autoridades francesas y monegascas buscan a un sospechoso no identificado, cuya motivación se está investigando, indicaron las autoridades.

Las tres víctimas “parecían regresaban a casa tranquilamente” al anochecer, según imágenes de videovigilancia, dijo Mirmand. “Quedaron atrapadas en la explosión cuando cruzaban el umbral de su edificio de apartamentos”, señaló.

Las víctimas son residentes “habituales” de Mónaco, pero las autoridades aún no saben si la familia había sido amenazada en el pasado, dijo Mirmand.

“Parece que la familia fue atacada de forma específica”, recalcó, al señalar que el presunto autor “había caminado varias veces por la zona mientras esperaba a las víctimas”, según las imágenes de videovigilancia. “En los minutos previos a la explosión, aparentemente estaba esperando a las víctimas”.

El sospechoso se fue inmediatamente después del incidente a pie y utilizó unas escaleras para escapar por Mónaco y la vecina localidad francesa de Beausoleil, dijo Mirmand. Se están analizando imágenes de videovigilancia de las redes de cámaras de Mónaco y Beausoleil, indicó.

El ataque conmocionó al elitista principado de la costa mediterránea. El jefe de Estado de Mónaco, el príncipe Alberto II, lo describió como “un acto odioso” y afirmó que se habían movilizado todos los servicios del país para garantizar la seguridad.

Un funcionario de la Policía Nacional francesa señaló que había una operación de búsqueda del sospechoso en marcha.

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Yermolaiev, un empresario nacido en Ucrania y originario de la ciudad de Dnipro, construyó su fortuna a través del Grupo Alef, un holding diversificado con intereses que incluyen bienes raíces comerciales, manufactura y agricultura. Se convirtió en uno de los promotores inmobiliarios más conocidos del país, encabezando proyectos que transformaron partes del centro de Dnipro, y ha aparecido regularmente en listas de los empresarios más ricos de Ucrania.

En una entrevista con Forbes Ucrania, Yermolaiev dijo que renunció a su ciudadanía ucraniana y se convirtió en ciudadano chipriota en 2017.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, impuso sanciones a Yermolaiev en diciembre de 2023 dentro de un paquete más amplio dirigido a individuos y empresas que, según Kiev, tenían vínculos comerciales con Rusia o con territorios ocupados por Rusia.

Mónaco, un balneario costero para ricos y famosos, es conocido tanto por sus incentivos fiscales como por el Gran Premio de Fórmula 1 y su glamourosa familia real. El pequeño principado está ampliamente considerado como uno de los lugares más seguros del mundo, en parte gracias a su extensa red de vigilancia compuesta por miles de cámaras que cubren la mayoría de los espacios públicos.

La población de Mónaco, de 38.000 habitantes, es multinacional, y sólo una quinta parte de la población es realmente ciudadana del principado.