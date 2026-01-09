SAO PAULO. Un tribunal brasileño condenó al exsacerdote Bernardino Batista dos Santos a 24 años y nueve meses de prisión por la violación de una menor, según un documento obtenido por The Associated Press el jueves.

El fallo se emitió a principios de esta semana, aunque el caso permanece bajo secreto.

En un documento de 22 páginas, el tribunal del estado de Minas Gerais también condenó a dos Santos, de 78 años, a pagar 30,000 reales brasileños (5,570 dólares) por daños y perjuicios a la menor.

El abogado de Dos Santos, Leonardo Diniz, declaró en un breve comunicado que está conmocionado por la decisión del tribunal y que la apelará. La Arquidiócesis de Belo Horizonte destituyó a dos Santos de su cargo en la vecina ciudad de Contagem en 2021, tras decenas de denuncias que se remontan a 1975. Sin embargo, su condena se basa en un solo caso de 2016, después de que Brasil modificara sus leyes sobre la prescripción de delitos similares.

PUBLICIDAD

El exsacerdote fue arrestado inicialmente en octubre de 2024, pero posteriormente fue trasladado a arresto domiciliario con grillete electrónico, según las autoridades de Minas Gerais.

La abogada Ana Carolina Oliveira, quien trabaja para más de 60 personas presuntamente violadas por dos Santos, declaró en un comunicado que “la decisión del tribunal reconoce la gravedad de los actos cometidos, la particular vulnerabilidad de la víctima menor de edad y el profundo impacto de las violaciones”.

“Ninguna posición social, institucional o religiosa puede servir de escudo para la impunidad en crímenes de esta naturaleza”, afirmó Oliveira. Una investigación de la policía estatal de Minas Gerais, a la que AP también tuvo acceso, reveló que la familia del menor acusó a dos Santos de violación durante un fin de semana en una finca que poseía en la ciudad de Tiros. En ese momento, el exsacerdote dirigía una guardería en Belo Horizonte.