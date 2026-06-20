Una mujer de origen italiano falleció este viernes a consecuencia del incendio registrado en el hotel Vivas Dominicus, en Bayahíbe, provincia La Altagracia, República Dominicana.

La italiana alojada en el complejo turístico, identificada como Franchezca Valentino, sufrió complicaciones presuntamente asociadas a la exposición al humo que causó el incendio que comenzó a afectar parte de las instalaciones del hotel desde horas de la mañana, de acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

El director del COE, Juan Manuel Méndez, señaló que aproximadamente 1,690 personas que se encontraban hospedadas en el hotel y las mismas fueron reubicadas en hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas para garantizar su bienestar.

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De acuerdo con un informe preliminar de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), al menos 10 personas recibieron asistencia médica, entre ellas huéspedes, visitantes y miembros de los organismos de respuesta que participaron en las labores de control y mitigación del incendio.; tres pacientes requirieron traslado a centros de salud para evaluación y seguimiento especializado, mientras que otras seis personas fueron atendidas y estabilizadas en el lugar conforme a los protocolos establecidos.

Las principales condiciones atendidas estuvieron relacionadas con inhalación de humo y dificultad respiratoria, quemaduras leves, dolor torácico, palpitaciones, cefalea, mareos, náuseas y debilidad general asociadas a la exposición al calor y al esfuerzo físico durante la emergencia.

Investigan las causas

“Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar”, informó Méndez al leer un comunicado sobre la situación a los medios de comunicación presentes en el lugar

El COE indicó que parte de los huéspedes evacuados del Dominicus Beach han sido reubicados en el Dominicus Palace, así como en otros establecimientos del destino turístico Miches y en los hoteles Catalonia y Sunscape de la zona de Bayahibe.

Italianos presentes

De acuerdo al medio italiano “Agenzia Nova”, en el lugar se encontraban unos 285 italianos que serán reenviados a su país desde este viernes, gracias a las acciones del embajador de Italia en República Dominicana, Sergio Maffettone.